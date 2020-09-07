7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ухудшение качества воды возможно в некоторых домах Минска из-за аварий на сети. Такая информация размещена на сайте "Минскводоканала", сообщает БЕЛТА.

"Минскводоканал" проинформировал о возможном ухудшении качества воды в ближайшие двое суток в жилом доме №69 на пр.Газеты "Звязда" и детском саду на пр.Газеты "Звязда", 71. Вчера там не было воды, сегодня повреждение устранено.

Также вчера оставалось без воды административное здание по ул.Сторожовская, 10. "Минскводоканал" предупредил о возможном снижении давления и ухудшении качества водоснабжения в квартале ул.Сторожовская, ул.Коммунистическая, ул.Киселева, пр.Машерова, ул.Кропоткина, ул.Старовиленская, ул.М.Богдановича.

Предупреждение о возможном ухудшении качества воды в связи с авариями касается 40 частных домов (30 - в деревне Дворицкая Слобода, 10 - в деревне Климовичи Минского района), дома №107 по ул.Слободская.

Кроме того, сегодня остался без воды жилой дом №8 на ул. Почтовой. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой. Повреждение локализовано.-0-