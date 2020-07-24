Украинские артисты подарили витебскому музыкальному колледжу пять пианино

24 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мастера искусств Украины, давшие большой концерт на XXIX "Славянском базаре", подарили Витебскому государственному музыкальному колледжу им. И.И.Соллертинского пять пианино. Церемония передачи большого подарка от друзей прошла сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками праздничного события стали руководитель украинской делегации на фестивале, генеральный продюсер и главный режиссер Дня украинской культуры на "Славянском базаре" Роман Недзельский, почетный консул Украины в Витебске Игорь Калиниченко, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, руководитель фестиваля, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, представители Витебского облисполкома и коллектив учебного заведения.

"Мы очень рады, что День Украины вернулся на "Славянский базар", - сказал Роман Недзельский. - Было очень непросто собрать артистов из-за ситуации с пандемией. Однако мы приехали и получили просто огромный feedback от аудитории, публики, этой потрясающей земли. Как итог нашего пребывания здесь решили выполнить хорошую миссию: за часть гонораров приобрести музыкальные инструменты для учебного заведения, где учатся молодые таланты, которые впоследствии будут прославлять свою страну и по нашему примеру помогать юным музыкантам".

"Надеюсь, наш порыв души станет доброй традицией фестиваля, который поддержат и другие артисты", - добавил Роман Недзельский, выразив слова благодарности организаторам форума и зрителям за радушный прием украинской делегации. Он отметил также, что приехать на сегодняшнее событие артисты не смогли, но записали совместное видеобращение, в котором высказали самые теплые слова в адрес фестивального Витебска.

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