Украшения X века нашли археологи возле Гольшан

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время археологических раскопок возле агрогородка Гольшаны Ошмянского района Гродненской области были найдены украшения X века, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель экспедиции, научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Кенько.

"В этом году мы проводили раскопки в самих Гольшанах и возле деревни Щепановичи. Исследовался могильник X века. Мы нашли коллективное погребение четырех мужчин и одной женщины. Данное захоронение особенно интересно своим набором вещей. Найдены скандинавские, славянские, восточно-литовские, латгальские и волжско-булгарские артефакты. В частности, мы обнаружили различные украшения X века: браслеты, фигурные накладки, фибулы, женские шейные гривны", - сказал Павел Кенько.

Погребение в обнаруженном возле Гольшан могильнике проводилось по языческому обряду. В то время погибших воинов сжигали вместе с их имуществом (копья, топоры, ножи, браслеты, фибулы, пояса). Нередко вместе с мужчинами осуществлялось захоронение их жен. Кремация проводилась неподалеку от курганов. Сооружалось большое кострище, которое могло гореть на протяжении нескольких часов. После того, как пламя угасало, кости вместе с пеплом и жжеными вещами переносили на специальную подготовленную площадку и насыпали над ними курган.

"По сути, это погребение отражает направления и динамику развития этнокультурных связей населения белорусского Понеманья в эпоху викингов. Исходя из опыта предыдущих раскопок, мы можем предполагать, что в Гольшанах и Щепановичах стояли порубежные форпосты, установленные на рубеже X-XI веков во время военных походов киевских князей Владимира и Ярослава на "литву" (восточнобалтийские племена. - Прим. БЕЛТА)", - добавил Павел Кенько.

С 2007 года в Гольшанах ежегодно работает археологическая экспедиция Института истории НАН Беларуси. В исследованиях принимают участие школьники из исторического лагеря "Кентавры".-0-

Фото Института истории НАН Беларуси