Укреплять социальный иммунитет детей - столичных учителей напутствовали на новый учебный год





И поставила задачу директорскому корпусу до начала учебного года при содействии силовых ведомств доукомплектовать свои учреждения руководителями по военно-патриотическому воспитанию. Пока эта задача до конца не выполнена.

Наталья Проскурова напомнила про необходимость четкой позиции педагогов и руководителей по отношению к школе как к государственному институту. "При этом быть территорией, свободной от государственной идеологии нельзя. Учебные заведения - это государственный социальный институт, который реализует политику и идеологию в области образования. Именно поэтому воспитание уважительного отношения к государству, его символам, идеологии было, есть и будет первоочередной задачей", - подчеркнула глава комитета по образованию Мингорисполкома.





Эту мысль она попросила донести не только до каждого члена коллектива, но и до родителей. "Не секрет, что определенная часть родителей активную гражданскую позицию проявляет не в пользу нашей страны, защиты ее суверенитета. В этом случае пример родителей противоречит тем нравственным идеалам, которые у детей формируются в школе. Наша работа заключается в том, что зачастую воспитывать приходится не только детей, но и родителей", - посетовала Наталья Проскурова. А для достижения "единства взглядов на воспитание" следует задействовать интересные формы работы с родителями. Городской родительский комитет, над созданием которого сейчас идет работа, должен поспособствовать этому.





Напомнила Наталья Проскурова и о "тлетворном" влиянии "провокационного" интернета и призвала педагогов активнее, "напористее" присутствовать в социальных сетях, чтобы противостоять этому через открытый диалог с молодежью в виртуальном пространстве.-0-

Фото Андрея Покумейко





