Укреплять социальный иммунитет детей - столичных учителей напутствовали на новый учебный год

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первоочередная задача образования - воспитание уважительного отношения к государству, его символам, идеологии, укрепление социального иммунитета детей к деструктивным воздействиям. Об этом заявила сегодня председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова на городском форуме педагогических работников "Столичное образование: единая стратегия будущего", который проходит в Минском городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.
Пленарное заседание форума проходит в формате диалоговой площадки. Оно объединило более тысячи участников в зале, а также подключенных в режиме реального времени дистанционно еще с пяти диалоговых площадок по актуальным вопросам совершенствования качества образования, воспитания и личностного развития ребенка, цифровизации образования.
"Из всего массива образовательной деятельности наиболее актуальным является вектор, направленный на воспитание у детей и молодежи гражданских качеств личности. Мы должны сформировать социальный иммунитет к экстремистским вызовам, политическим манипуляциям, негативным поведенческим проявлениям", - напутствовала коллег Наталья Проскурова.
"В предстоящем учебном году необходимо сосредоточить усилия на взаимодействии с силовыми министерствами и ведомствами, ветеранскими организациями. Акцент на военно-патриотические классы, клубы, факультативы этой направленности, военно-патриотические лагеря. Соответствующие занятия необходимо организовать в каждой школе с максимальным охватом учеников среднего и старшего возраста", - добавила она.
И поставила задачу директорскому корпусу до начала учебного года при содействии силовых ведомств доукомплектовать свои учреждения руководителями по военно-патриотическому воспитанию. Пока эта задача до конца не выполнена.
Наталья Проскурова напомнила про необходимость четкой позиции педагогов и руководителей по отношению к школе как к государственному институту. "При этом быть территорией, свободной от государственной идеологии нельзя. Учебные заведения - это государственный социальный институт, который реализует политику и идеологию в области образования. Именно поэтому воспитание уважительного отношения к государству, его символам, идеологии было, есть и будет первоочередной задачей", - подчеркнула глава комитета по образованию Мингорисполкома.
Эту мысль она попросила донести не только до каждого члена коллектива, но и до родителей. "Не секрет, что определенная часть родителей активную гражданскую позицию проявляет не в пользу нашей страны, защиты ее суверенитета. В этом случае пример родителей противоречит тем нравственным идеалам, которые у детей формируются в школе. Наша работа заключается в том, что зачастую воспитывать приходится не только детей, но и родителей", - посетовала Наталья Проскурова. А для достижения "единства взглядов на воспитание" следует задействовать интересные формы работы с родителями. Городской родительский комитет, над созданием которого сейчас идет работа, должен поспособствовать этому.
Напомнила Наталья Проскурова и о "тлетворном" влиянии "провокационного" интернета и призвала педагогов активнее, "напористее" присутствовать в социальных сетях, чтобы противостоять этому через открытый диалог с молодежью в виртуальном пространстве.-0-
Фото Андрея Покумейко