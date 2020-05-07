Улахович: у каждой белорусской семьи есть своя военная история

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У каждой белорусской семьи есть своя военная история. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сегодня во время торжественного возложения цветов, сообщает БЕЛТА.

"День Победы - это большой государственный и одновременно очень личный и искренний праздник, потому что в каждой белорусской семье есть своя история войны, свои герои", - отметил руководитель БелТПП.

Владимир Улахович подчеркнул: для белорусов очень важно, что люди, которые отстояли эту землю, потом сразу же приступили к ее восстановлению и развитию. "Они построили всю белорусскую промышленность, которая работает и по сей день. И на своих натруженных ладонях это поколение нам передало такую Беларусь. Поэтому мы всегда должны помнить, ценить и благодарить этих людей, которые спасли нашу землю, отстроили и передали нам", - сказал председатель палаты.

Руководство Белорусской торгово-промышленной палаты приняло участие в эстафете "Беларусь помнит. Помним каждого", возложив сегодня цветы у мемориала "Память" на проспекте Дзержинского в Минске.-0-

Фото Оксаны Манчук