Улетная комедия представлена в Гомельском драмтеатре

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр представил премьеру комедии "Boeing-Boeing-Boeing" по пьесе Марка Камолетти.

Жанр спектакля в театре обозначен как "улетная комедия в трех рейсах (с одним антрактом)". Это история о молодом ловеласе, который приударяет сразу за тремя девушками-стюардессами.

Пьеса Марка Камолетти "Боинг-Боинг" вошла в Книгу рекордов Гиннеса и поставлена более чем в 60 странах. Это произведение не сходит с мировой театральной сцены с 1960 года.

В Гомеле постановку спектакля осуществил режиссер - заслуженный артист России Зураб Нанобашвили, он же создал художественное оформления спектакля.-0-

Фото Сергея Холодилина