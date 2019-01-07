Уличная трапеза с блинами и чаем согрела прихожан на Рождество в Гомеле

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на Рождество прихожан согревали не только праздничной молитвой, но и горячим угощением. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Православные Беларуси отметили светлый праздник Рождества - в храмах по всей стране прошли торжественные службы. А в Гомеле праздник разнообразило еще и угощение прихожан под открытым небом. Кухня Спасо-Преображенского храма с пяти утра по особому рецепту выпекала блины и заваривала чай, чтобы согреть уличной трапезой, в первую очередь, 300 детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Бесплатное угощение занятулось на несколько часов. Желающих подойти за добавкой тоже было немало. В итоге горожане съели около 6 тыс. блинов и выпили 50 л чая. Этот рождественский день в Гомеле выдался морозным, но необычайно теплым.-0-