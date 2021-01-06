Уличные гуляния с конкурсами и мастер-классами пройдут в Витебске

6 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо Витебска "Двина" 7 января состоятся рождественские гуляния "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні", сообщили БЕЛТА в учреждении.
Народные гуляния пройдут с 12.00 до 14.00 с традиционным шествием и песнопениями. Гостей ждет театрализованная программа с играми, конкурсами и сувенирами. Организаторы подготовили мастер-классы, будут работать фотозоны клубов исторической реконструкции, а также выставка "Зімы зачараванне" от объединения художников-любителей "Контур".
Также желающие смогут приобрести работы мастеров во время выставки-продажи. Вся программа "Віцебскіх калядаў, або Калядаў у Задзвінні" пройдет на улице. Ряженые колядовщики готовы поднять настроение витебчанам и гостям города.
На еще одно праздничное мероприятие приглашает концертный зал Софийского собора в Полоцке. 10 января в 15.00 любителей классической музыки ждет концерт органной музыки "С Рождеством и Новым годом" в исполнении Ксении Погорелой. В программе произведения Баха, Букстехуде, Дакена, Дюбуа и других композиторов.-0-