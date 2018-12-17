Уличные парковки 24 и 31 декабря в Минске будут бесплатными

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платные парковки в Минске в новогодние праздники изменят режим работы, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".

В субботу 22 и 29 декабря парковки будут работать по графику рабочего дня с 9.00 до 18.00, в понедельник 24 и 31 декабря будут бесплатными.

Всего в Минске, по данным на 1 октября, насчитывается 55 зон платной парковки, из них 8 закрытых. Предусмотрены различные варианты оплаты: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, а также через платежный терминал или по карте парковки. Установлены три тарифа: Br1, Br2 и Br5 в час. Дороже всего стоит услуга в районе пл. Свободы - ул. М. Богдановича - ул. Интернациональной - ул. Зыбицкой.-0-