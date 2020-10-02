Уличные тренажеры, площадки для баскетбола и воркаута - в Витебске открыли школьный спорткомплекс

2 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня торжественно открыли новый спортивный комплекс средней школы №28 на месте старого стадиона, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие педагоги, учащиеся, местные жители, строители и представители власти. Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что подобные современные объекты уже появились в Витебском госуниверситете имени П.М.Машерова и в новой СШ №47. "И проектанты, и строители вложили в спорткомплекс душу. Все продумано, также здесь будут поставлены раздевалки. Заниматься спортом смогут не только учащиеся, но и жители микрорайона", - сказал он.

Владимир Терентьев

Аналогичные спорткомплексы в этом году намеревались открыть еще в двух витебских школах (№27 и №31), но пандемия изменила планы. "Тем не менее, задачи эти не снимаются, будем продолжать обновлять стадионы не только в Витебске, но и в районах. Мы продумали программу "Школьный стадион" и вскоре все это оформим на бумаге", - добавил Владимир Терентьев.

Спорткомплекс имеет дорожки с безопасным покрытием, уличные тренажеры, площадки для занятий волейболом, футболом, баскетболом и воркаутом. Также есть спортивный городок для младших классов.

Директор СШ №28 Елена Матвеева отметила, что это отличный подарок в преддверии профессионального праздника как для самих педагогов, так и для учащихся, а также жителей близлежащих домов. "Меньше года назад закрыли на ремонт обычный стадион, а сегодня это современный спортивный комплекс с необходимыми условиями для занятия физической культурой", - сказала она.-0-

Фото Александра Хитрова