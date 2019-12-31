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31 декабря 2019, 09:32

Улица Лепельская, сквер Погулянка, Еврейский мемориальный парк появились в Минске

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько безымянных объектов Минска получили названия. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов "Аб прысваенні найменняў састаўным часткам г.Мінска" от 24 декабря 2019 года №170 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее безымянный проезд от Долгиновского тракта до Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии получил название улицы Лепельской (вуліца Лепельская).

Скверу по улице Матусевича в границах улиц Матусевича и Лещинского присвоено имя "сквер Погуля́нка" (сквер Пагуля́нка).

По улице Якубовского появился сквер Ивана Якубовского (Івана Якубоўскага), названный в честь дважды Героя Советского Союза.

Парк по улице Клары Цеткин в границах улиц Клары Цеткин, Гебелева, Коллекторной стал Еврейским мемориальным парком (Яўрэйскі мемарыяльны парк).

Решение вступит в силу после официального опубликования.-0-

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