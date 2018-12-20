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Улица стрит-фуда откроется в Молодечно в мае 2019 года

Регионы 20.12.2018 | 21:51

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Улица стрит-фуда" по созданию креативного пространства в Молодечно, получивший приз зрительских симпатий в XII сезоне конкурса Social Weekend, будет реализован в мае 2019 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила куратор проекта Анна Холод.

Цель инициативы - на месте бывшего рынка в городе создать центр неформального общения и площадку для знакомства с работами творческой интеллигенции Молодечно.

Активисты уже провели пилотную презентацию проекта, построили сцену, на которой установили вязаную елку. Был организован конкурс на название улицы. "Не можем определиться с победителем, поэтому пока выбрали десять лучших названий и снова запустили голосование. Сейчас лидирует "Переулок кота Франциска" - в честь четвероногого жителя нашего пространства, расположенного на ул. Ф. Скорины", - рассказала Анна Холод.

Открытие улицы стрит-фуда запланировано на май будущего года. К этому времени здесь оборудуют пешеходную зону, стену для видеопоказов, а также яркую фотозону с деревьями в вязаных "телогрейках". Пока одели четыре дерева, в будущем планируется облачить около 30, на водолазках будут изображены логотипы организаций и партнеров, поддержавших проект. Кроме того, активисты создадут безбарьерное пространство для людей с ограниченными возможностями, займутся озеленением площадки, украсят ее фонариками и гирляндами, разместят удобные лавочки и столики.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend проводится в Беларуси с 2013 года. За это время в нем участвовали более 2,5 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. Благодаря конкурсу инициативы уже получили поддержку более чем на $300 тыс.-0-

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Теги
еда, Молодечно
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