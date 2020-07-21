Улицу Гагарина в Витебске намерены реконструировать за год

21 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Улицу Гагарина в Витебске планируют реконструировать за год, но трамваи после проведения работ на нее не вернутся, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя облисполкома Владимир Белоус.

Приводить в порядок ул.Гагарина начинали в 2005 году. Через два года две очереди обновленной улицы ввели в эксплуатацию, но часть дороги осталась в прежнем виде. Протяженность улицы составляет 5 км, осталось привести в порядок 3 км. "Полностью закрыть движение на ул.Гагарина невозможно, хотя это было бы проще для строителей. В будущем здесь будет шесть полос для движения, но трамваи на нее уже не вернутся. С двух сторон появятся дорожки для пешеходов и велосипедистов. Строители намерены вписаться в габариты улицы, чтобы не пришлось ничего сносить", - отметил Владимир Белоус.

По словам заместителя председателя облисполкома, денег на все работы сегодня еще не достаточно (есть около Br24 млн, остальные средства будут изыскивать из бюджета в текущем и следующем годах).

Сегодня на ул.Гагарина остановили трамвайное движение, рабочие демонтируют рельсы, контактные сети, готовят площадку для предстоящих работ. На это время ввели дополнительные маршруты автобусов и троллейбусов.

Недавно в Витебске завершили реконструкцию путепровода "Полоцкий", которая обошлась дешевле, чем планировалось. В итоге удалось сэкономить порядка Br24 млн. Оставшиеся деньги решено направить на приведение в порядок ул.Гагарина. Предварительная стоимость реконструкции составит Br39 млн.-0-