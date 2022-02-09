Улицу в Бресте переименуют в честь митрополита Филарета

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Одной из улиц в Бресте присвоят имя митрополита Филарета. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Еще в конце прошлого года в мэрии вплотную занялись вопросом придания улицам города знаковых имен - митрополита Филарета и Михаила Иоффе. На протяжении трех месяцев в адрес горисполкома поступило немало ходатайств и писем от граждан, организаций, общественных структур.

В частности, Брестская епархия Белорусской православной церкви ходатайствовала об увековечении памяти митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Героя Беларуси, переименовав его именем улицу Халтурина. С похожим обращением выступило и ОАО "Брестгазоаппарат", предложив назвать в память о бывшем директоре, Почетном гражданине Бреста Михаиле Иоффе улицу Орджоникидзе или ее часть.

"Эти обращения рассмотрены на заседании Брестского городского совета по вопросам материального и духовного наследия и поддержаны членами совета. Вместе с тем процесс переименования улиц трудоемкий и не быстрый. Будем действовать поэтапно, согласно разработанному плану. В ближайшее время подготовим решение горисполкома, в котором будем ходатайствовать перед Брестским городским Советом депутатов о переименовании улицы Халтурина и части улицы Орджоникидзе", - проинформировал своих подписчиков Александр Рогачук.-0-