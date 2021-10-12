Улицы Минска зимой будут убирать почи 800 человек и 760 единиц спецтехники

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для уборки снега задействуют около 800 человек и 760 единиц спецтехники. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

"При подготовке к зиме провели ревизию состояния техники, отремонтировали и подготовили машины. В уборке снега и приведении улично-дорожной сети в надлежащий вид предстоящей зимой в столице будут задействованы почти 760 единиц спецтехники и около 800 человек. Они будут работать на расчистке пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта, лестничных маршей и пешеходных переходов. Есть резерв, который используют в случае необходимости, вроде сильных снегопадов, которые были прошлой зимой", - рассказал Владимир Латушкин.

Для уборки улично-дорожной сети в этом году закуплено 40 единиц техники. Заключены договоры почти с 30 организациями, которые займутся вывозом снега. Определены 9 площадок для его складирования, в работе задействуют и снегоплавильный пункт производительностью около 5 тыс. куб.м в сутки.

Сейчас заготавливаются материалы для обработки улично-дорожной сети столицы от наледи. Подготовлено 52% песко-соляной смеси от запланированного объема. Соль закладывается в объеме вместимости складов, ее уже подготовлено около 7 тыс. т.-0-