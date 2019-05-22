Улицы Новогрудка оборудуют умным освещением

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светодиодные светильники с интеллектуальной системой управления будут освещать улицы Новогрудка (Гродненская область), сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей департамента по энергоэффективности Госстандарта Андрей Миненков.

Пилотную инициативу реализует Новогрудское ЖКХ по проекту ПРООН/ГЭФ "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города"). Ожидается, что таким образом предприятие получит экономию более 169 т условного топлива.

На улицах Мицкевича, Волчецкого (от ул. Советской до выезда из города), Гродненской (от пл. Ленина до ул. Юбилейная), Юбилейной, Комсомольской (от ул. Ленина до ул. Мицкевича), Скорины, Дроздовича, Карская и Минская уже установлено 400 светодиодных светильников. Регулировать их работу будут 10 шкафов управления. Еще 15 шкафов станут основой для дальнейшего внедрения светодиодного освещения в городе.

Запустить систему, которая позволит дистанционно управлять оборудованием, планируется в июне.

Также в Новогрудке по государственной программе "Энергосбережение" на 2016-2020 годы завершается строительство энергоисточника на местных видах топлива мощностью 3,5 МВт, проводится реконструкция центрального теплового пункта №1. Обновляется насосное оборудование на котельной и артскважинах, внедряются регулируемые электроприводы. В 2020 году в рамках совместного проекта Беларуси, Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка "Расширение устойчивого энергопользования" планируется построить котельную на древесном топливе мощностью 14 МВт по улице Котовского.

Андрей Миненков отметил, что Новогрудский район в последние годы добился значимых результатов в сфере энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии. Так, здесь функционируют солнечная электростанция мощностью 1,25 МВт и самый большой ветропарк в стране (20 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 32,05 МВт). Если доля местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в 2017 год составляла 33,9%, то в 2018-м она возросла до 37,5%, а в I квартале 2019 года - до 43,5%.

Пилотные инициативы райцентра представят 24 мая участникам международного обучающего семинара "На пути к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: управление жилищным фондом, энергоэффективность зданий и устойчивое развитие городов", который стартовал в Минске 21 мая. Также в Новогрудке 7-8 июня пройдет XV Республиканский экологический форум. Город является одним из флагманов в сфере устойчивого развития малых городов, в 2017 году он стал пилотным для проекта "Зеленые города" и уже сегодня является достойной базой для тиражирования опыта.-0-