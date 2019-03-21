Улицы Теслы, Белградская, Банцеровская и сквер Евфросинии Полоцкой появятся в Минске

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской совет депутатов на очередной сессии принял решение о наименовании проектируемых улиц и зеленых зон столицы, сообщили БЕЛТА в управлении культуры Мингорисполкома.
Так, проектируемый проезд №3 в районе ул. Зацень станет улицей Банцеровской, проектируемые улицы №3 и №5 на территории комплекса "Минск-Мир" - улицами Николы Теслы и Белградская. Зеленая территория в границах ул. Притыцкого названа именем Евфросинии Полоцкой.-0-
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