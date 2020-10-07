Умер почетный гражданин Бреста, бывший руководитель "Брестгазоаппарата" Михаил Иоффе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший руководитель СП ОАО "Брестгазоаппарат", почетный гражданин Бреста Михаил Иоффе ушел из жизни на 88-м году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную газету "Заря".

Михаил Иоффе родился 9 октября 1932 года в Минске в семье журналиста. После окончания школы в 1949 году поступил на механический факультет Белорусского политехнического института по специальности "технология машиностроения, станки, инструменты".

В 1954 году был распределен на Брестский ремонтно-механический завод (с 1959-го - Брестский завод газовой аппаратуры). Вся его трудовая деятельность была связана с этим предприятием. Здесь он трудился в должности инженера, а затем - главного инженера. В 1970 году назначен директором завода. Затем стал гендиректором белорусско-российского СП ОАО "Брестгазоаппарат". Под его руководством завод вырос в крупнейшее совместное белорусско-российское предприятие. Его продукция под торговой маркой "Гефест" известна далеко за пределами Беларуси.

Михаил Иоффе был награжден несколькими орденами, в том числе Трудового Красного Знамени, Отчизны II и III степени, а также Знаком Почета и медалями, благодарностью Президента. Был удостоен почетного звания "Заслуженный работник промышленности". В Бресте был признан "Человеком года", а в СНГ - "Директором года". Звание "Почетный гражданин города Бреста" было присвоено ему 2 октября 2002 года.-0-