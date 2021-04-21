Умер последний защитник Брестской крепости Петр Котельников

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеран Великой Отечественный войны, последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости Петр Котельников умер на 92-м году жизни в Москве, сообщает российский телеканал "Рен-ТВ".

Известно, что ветеран болел онкологией.

Петр Котельников родился в 1929 году в Пензенской области. Рано лишившись родителей, мальчик оказался в одном из детских домов Ростовской области. Там он научился играть на альте, и в 1940 году его вместе с четырьмя товарищами забрали воспитанником в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка.

В последний мирный день юные музыканты репетировали у Северных ворот Брестской крепости. Под утро их разбудил сильный удар. Котельников увидел раненых, убитых и понял: это уже не учения, а война. Он помогал раненым, носил им боеприпасы, еду, воду, так как оружие ребенку не давали. 29 июня группа бойцов пошла на прорыв и ребят взяли с собой.

Потом в жизни вмиг повзрослевшего Петра Котельникова был лагерь для военнопленных в Бяла-Подляске. Были неудачный побег, тюрьма, голод, побои и издевательства, снова побег. После Котельников с товарищами оказался в Жабинковском районе, в деревне Саки, где дети помогали по хозяйству за еду и одежду. Все попытки попасть на фронт не удались.

Свою послевоенную жизнь Петр Котельников связал с армией. Принимал участие в боевых действиях на территории Эфиопии, выполняя интернациональный долг. Служил в Западной группе советских войск в Германии. Котельников был награжден орденами и медалями.-0-