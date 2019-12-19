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19 декабря 2019, 14:01

Умная теплица и школа магии - Гомельский регион представил "100 идей для Беларуси"

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский регион представляет свои разработки на областном этапе республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

С сентября по ноябрь прошли зональные отборочные этапы в Жлобине, Мозыре, Гомеле и Лоеве, во время которых было заявлено около 60 идей. На областном этапе представлены 30 разработок молодых ученых.

Идеи жителей региона очень разнообразны: от ковра-генератора и средств борьбы с колорадским жуком до эффективных способов энергосбережения и новых методов качественного ремонта составов на железной дороге. Авторам от 13 до 30 лет.

К примеру, проект "Умная теплица" разработал учащийся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники Михаил Шендриков под руководством Дмитрия Кушнера. Это полностью автономная система с использованием солнечных батарей. Она контролирует микроклимат, автоматический полив, поддерживает оптимальную температуру. Можно задать любые условия для различных культур. Параметры теплицы устанавливаются с помощью панели управления, можно использовать для этих целей и мобильное приложение. "Эта опция позволяет отслеживать все показания по теплице в реальном времени, дистанционно вводить необходимые параметры", - рассказал разработчик. Система уже получила высокую оценку на республиканском слете рационализаторов и изобретателей.

Михаил Шендриков представил также анализатор воздуха, который может быть использован как в быту, так и в производственных целях.

Ученик СШ №19 Гомеля Иван Чешун намерен создать школу магии и волшебства "Вечерний Хогвартс". "Ее суть - в раскрытии потенциала детей. Это обучение подростков публичным выступлениям, умению держаться на публике, выражать свои мысли. Необходимо воспитывать сильных личностей", - поделился замыслом инициатор. Один из инструментов обучения - фокусы. У Ивана Чешуна уже есть группа единомышленников. Он планирует набрать первых слушателей на бесплатные факультативные занятия и приступить к воплощению задуманного уже в январе.

Молодые люди защищали проекты в таких номинациях, как "Общество, экономика и социальная сфера", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Энергетика, в том числе атомная энергетика,

и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и производство", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Медицина, фармация, медицинская техника".

Лучших из лучших, чьи идеи будут озвучены на республиканском этапе в Минске, выбирали эксперты: представители Гомельского облисполкома, Центрального комитета БРСМ, Гомельского технопарка, бизнес-школы ИПМ и других профильных отраслей.

Во время открытого диалога "Молодежь в науке и бизнесе" молодые люди могли задать волнующие их вопросы. Поинтересовались, можно ли представить идею, которая не соответствует ни одной из номинаций конкурса. Директор ОАО "Гомельский технопарк" Дмитрий Морозов заверил, что ценность идеи первична. "Главное, чтобы были у нашей молодежи интересные и нужные мысли. Если будет достойный реализации проект, поверьте, сделаем под него номинацию. Важно создавать что-то новое, стоящее, необходимое", - подчеркнул он.

Более 40 представителей молодежи обсудили с экспертами вопросы развития молодежной науки в регионе.

Исполняющий обязанности первого секретаря Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова подчеркнула значимость таких мероприятий. "Это один из самых важных проектов, которые организует БРСМ. Он дает возможность найти ребят - ученых, рационализаторов, - которые предлагают реальные интересные идеи. Возможно, некоторые замыслы еще требуют доработки и огранки. Главное для нас - дать возможность развиваться проектам. Это могут быть гранты, другие варианты их продвижения, включая знакомства со спонсорами. Важно, чтобы идеи молодых людей были замечены и услышаны", - резюмировала она.

Победители регионального этапа "100 идей для Беларуси" смогут заявить о себе на республиканском.-0-

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