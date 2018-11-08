Умную остановку оборудуют в районе станции метро "Немига" в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умную остановку оборудуют возле столичной станции метро "Немига" в направлении ул. Куйбышева. Открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды открытой площадки состоится 7 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской центр недвижимости.

Остановочный павильон будет с тремя стенками. На сенсорном экране, который включен в состав объекта, можно узнать сведения о городе, посмотреть карту, маршруты, расписание движения общественного транспорта, оперативную информацию об изменениях в его работе, стоимость проезда. Также пассажирам предложат составить оптимальный маршрут, найти адреса достопримечательностей, кафе, ресторанов.

Здесь разместят кнопки экстренного реагирования и вызова специальных служб, видеокамеры, уличный платежный терминал самообслуживания, USB-зарядные для мобильных устройств, таблички, сигнализирующие водителю о присутствии инвалида на остановке. Кроме того, будет обеспечен бесплатный доступ к интернету через WI-FI.

В объявлении отмечается, что победитель торгов должен согласовать с администрацией Центрального района города форму объекта, получить необходимые разрешения для этого вида деятельности, разработать проект на снабжение электрической энергией, заключить договор с "Минсктрансом" о предоставлении оперативной информации о движении городского пассажирского транспорта в реальном времени.-0-