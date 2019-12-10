Умный дом для животных и еда будущего - "100 идей для Беларуси" выберут от Минской области

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-презентация областного этапа республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" состоится 13 декабря в Солигорске, сообщили БЕЛТА в Минской областной организации БРСМ.

На базе управления ОАО "Беларуськалий" можно будет в подробностях узнать о 25 молодежных проектах в различных сферах, представленных юными рационализаторами и учеными из 15 районов.

К примеру, учащаяся 10-го класса Негорельской СШ №1 Дзержинского района Анжелика Шиманская презентует агропромышленный проект "Умный дом для животных". Он совмещает несколько функций: автоматическую систему подачи корма и воды, а также контроль воздуха. Этот проект или отдельные его части можно применять на фермах, в сельскохозяйственных комплексах, зоопарках, зоомагазинах и в домашних условиях.

Учащиеся Артур Царикович и Анастасия Кривленя из Слуцкого района покажут проект Phone Paint Detector. Ребята создали приложение PPD, с помощью которого пользователь может получить всю интересующую информацию о картинах в музеях, при этом имея только само изображение картины - без использования QR-кодов или других штрих-кодов, меток, аудиогидов.

Авторскую разработку "Компьютерная игра патриотической направленности "Знаменитые спортсмены Беларуси" представит учащийся 9-го класса СШ №3 города Крупки Матвей Лебедев. Проект является продолжением игры "Беларусь спортивная", пропагандирующей среди молодежи спортивное движение и достижения белорусских спортсменов.

Солигорский район участвует с проектом "Future food - еда будущего" Александра Коробко. Парень предлагает упростить заказ блюд и взаимодействие посетителя с персоналом и выводит заказ блюд в ресторанах на новый уровень обслуживания.

Традиционно инновационные проекты и разработки будет оценивать экспертный совет. Все авторы получат награды, а проекты-победители будут представлены в республиканском финале конкурса.

"Проект "100 идей для Беларуси" является базовым стартапом для развития национального движения молодых ученых, изобретателей, рационализаторов. Это отличная возможность заявить о себе на всю страну, получить помощь в развитии и сопровождении авторского проекта", - подчеркнули организаторы.

Основные задачи проекта - мотивация и развитие молодежного изобретательства, рационализаторства, выявление и внедрение в реальный сектор экономики инновационных проектов и научно-технических разработок, представляющих практический интерес для социально-экономического развития страны.-0-