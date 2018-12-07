Умный дом и умная ферма появятся в Кричевском районе

7 декабря, Кричев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Реализация регионального проекта "Кричев малый умный город. Кричевский район. Развиваемся вместе" будет продолжена в 2019 году, в числе инициатив - создание умного дома и умной фермы, сообщила заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко сегодня на втором районном Форуме инициативных людей в Кричеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализуется второй год, уже воплощены в жизнь несколько интересных инициатив. К примеру, создана единая диспетчерская служба и портал "Мой город" на местном предприятии "Водоконал", Кричевская райбольница подключена к системе "Электронный рецепт", проведена аэрофотосъемка города. Кроме того, совместно с партнерами разработана инструкция о порядке оценки достижения урбанизированными территориями Целей устойчивого развития и уровня умных городов. "Ее еще нужно будет адаптировать к реалиям нашего района. Однако уже сейчас она позволяет очень четко определять направления, по которым нам предстоит развиваться", - добавила зампредседателя райисполкома.

В настоящее время в районе прорабатывается проект "Умный исполком" для создания центра компетенций, а также инициатив "Умная ферма" с целью создания цифровых технологий в животноводстве и "Умный дом" - для повышения комфорта проживания граждан. "К реализации данных идей мы планируем приступить в 2019 году, - рассказала Ирина Евдокименко. - Но мы не ограничиваемся проектом "Кричев малый умный город", а стараемся стимулировать любую инициативу людей, дать возможность населению и особенно молодежи реализовать себя, претворить свои идеи в конкретные дела".

Во время форума с участием местных предпринимателей, представителей общественных организаций и Кричевского райисполкома были обсуждены возможности и трудности развития частного бизнеса в регионе, а также новые идеи для повышения имиджа и улучшения инвестиционного потенциала района.-0-