Уникальное гнездование редкого вида птиц выявили ученые в Бресте

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уникальное гнездование колонии внесенной в Красную книгу сизой чайки выявлено в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Факт натуралистического наблюдения имеет необычные особенности. "Нас поразило само местообитание вида: колония из трех пар сизых чаек загнездилась в грачевнике. Такого до сих пор в литературе не встречалось. Второе: птица расположилась на очень большой высоте (22 м) в живых деревьях. Они, как качели, раскачиваются до 2 м, но это не мешает птицам высиживать кладки. И самое интересное то, что это сквер заводской территории", - рассказал ученый.

Сизая чайка считается северной птицей. Ареал ее обитания полностью охватывает северную приполярную зону. В Беларуси вид в основном представлен в Витебском Поозерье, где предпочитает гнездиться на верховых болотах и карьерах выработанных торфоразработок. Тем не менее сизая чайка постепенно расселяется на юг республики и достигла широт Бреста, где до сих пор была известна и широко представлена озерная чайка.

"Любопытно, что группировка сизых чаек появилась у нас в конце зимы и сумела разогнать колонию грача. Хотя в норме обычно наоборот: врановые (птицы отряда воробьинообразных. - Прим. БЕЛТА) считаются хищниками в колониях чаек. Гнезда у грачей крепкие, поэтому чайки особо себя не утруждали. Хотя они тоже умеют строить гнезда, но в этом случае квартирный вопрос у них был решен просто", - отметил Виктор Демянчик.

Что касается заводского сквера, который облюбовали сизые чайки, то ему уже около 60 лет. Здесь, по словам замдиректора института, заботливо сохранены не только образы, но и звуки, и запахи живой природы. Появление краснокнижных птиц является одним из индикаторов экологичности этой территории.

"Под прикрытием сизых чаек тут же появилась колония дрозда-рябинника, который тоже всегда страдает от врановых, заселились и уже успешно вывели первых своих птенцов голуби-вяхири, другие более мелкие птицы. То есть в заводском сквере создалось целое сообщество. Причем эти птицы вполне полезные, они не создают людям никаких проблем", - дополнил Виктор Демянчик.

Примечательно, что открытие брестских ученых полностью отвечает задачам проекта "Разработка перечня основных природно-экологических достопримечательностей городской среды Бреста и комплекса первоочередных мероприятий по их сохранению", над которым они работают. Один из сегментов большого проекта - инвентаризация мест, где обитают или произрастают представители Красной книги Беларуси. В областном центре уже обнаружено много активных биотопов редких и охраняемых видов краснокнижных растений и животных. Колония сизых чаек, безусловно, войдет в число топовых мест по своей уникальности.-0-

Фото Виктора Демянчика