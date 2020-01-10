Уникальное издание о растениях Беларуси презентуют в Минске

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание "Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь. Основы кадастра. Первичное обследование 2002-2017 гг." презентуют в Центральной научной библиотеке им. Я.Коласа НАН 16 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Публикация этого фундаментального издания - важное событие в нашей стране. Книга является наиболее полным справочным изданием об объектах растительного мира Беларуси. Над этой работой ученые Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси трудились более 20 лет, а само издание уникально", - рассказали в пресс-службе.

В фундаментальной работе объемом 600 страниц приведены наиболее полные сводные данные о редких и исчезающих, инвазивных, хозяйственно полезных, интродуцированных, ядовитых и других видах растений и грибов, растительных сообществах и ценных насаждениях в разрезе областей и административных районов. Книга включает более 2 тыс. карт и 1 тыс. рисунков.

"Государственный кадастр растительного мира Беларуси является уникальной информационной системой, оригинальной разработкой белорусских ученых, не имеющей аналогов в СНГ и Восточной Европе", - обратили внимание в НАН.

В кадастре ведется учет популяций охраняемых видов растений и грибов, проводится оценка запасов ягод, грибов и других хозяйственно полезных растений.-0-