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14 ноября 2019, 20:55

Уникальное курганное захоронение выявлено в Мядельском районе

Фото из архива
Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное курганное захоронение найдено в деревне Навры в Мядельском районе. Такую информацию на презентации результатов археологических исследований 2019 года "Археологическое лето с музеем" в Национальном историческом музее озвучила научный сотрудник учреждения, руководитель раскопок в Наврах Виктория Тарасевич, передает корреспондент БЕЛТА.

За время работы археологическая команда провела в деревне Навры двое раскопок. "За полевой сезон исследована площадь размером в 148 кв.м, в результате чего найдено 4 кг костей и 2 кг керамики, - рассказала Виктория Тарасевич. - Установлено, что это курганное захоронение является в Беларуси уникальным памятником, потому как оно совершенно другого типа в отличие от найденных ранее захоронений".

Научный сотрудник музея также отметила, что проведенная работа значительно расширяет представление исследователей на похоронную обрядность. "До этого научное общество не интересовалось, что находится в межкурганном пространстве. Теперь ставится вопрос, что это нужно исследовать", - добавила она.

В этом полевом сезоне Национальный исторический музей совместно с Международным государственным экологическим институтом имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта, а также Центром регионального развития "Браслав" проводили масштабные археологические исследования в Мядельском и Молодечненском районах Минской области, в Браславском районе Витебской области и Щучинском районе Гродненской области.

Археологические экспедиции Национального исторического музея стали возможны благодаря тесному сотрудничеству государственных учреждений и негосударственных организаций, материальной поддержке многочисленных спонсоров и участия сотен добровольцев. Во время презентации почетные грамоты и сертификаты вручены всем спонсорам и волонтерам экспедиций. Участники мероприятия смогли ознакомиться и с фотовыставкой "Наука с лопатой и улыбкой на лице".-0-

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