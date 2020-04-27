Уникальному школьному музею в Юровичской школе Калинковичского района исполнилось 60 лет

27 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Музей Юровичского детского сада- средней школы Калинковичского района был создан 60 лет назад, и является единственным в Гомельской области школьным музеем, который объективно отражает историю не только агрогородка Юровичи, но и всей Беларуси от древности до сегодняшних дней.
Музей расположен на площади 365 квадратным метров. В нем собрано более 2400 экспонатов.Он включает в себя 4 экспозиции: археологическую, этнографическую, военно-патриотическую и посвященную природе родного края.
С обязанностями экскурсоводов успешно справляются старшеклассники школы.-0-
Фото Сергея Холодилина