Уникальную экспозицию в бывшей тюрьме СД в Витебске покажут бесплатно 9 и 10 мая

4 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Уникальную экспозицию "Памяти патриотов Витебщины" в стенах бывшей тюрьмы СД в Витебске 9 и 10 мая желающие смогут посетить бесплатно, сообщили БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее.

В экспозиции максимально сохранился внешний вид камер и коридора. Здесь есть восстановленные надписи в камерах, в каждой размещены планшеты с надписями, на решетке - материалы по оккупационному режиму и группе Веры Хоружей. В бывших камерах тюрьмы представлены фотодокументальные материалы о заключенных здесь героях витебского подполья. В их числе Софья Панкова, Евдокия Суранова, Антонина Ермакович, Раиса Шерякова, Эдуард Гребеньков, Лидия Березкина, Вера Хоружая и другие. Постоянная экспозиция под названием "Памяти патриотов Витебщины" областного краеведческого музея в здании по улице Крылова, 7 уникальна, подобного места в других городах Беларуси нет.

С августа 1941-го по декабрь 1943 года в здании размещалась немецкая оперативная команда СД-9. В верхних этажах находились кабинеты, где велись пытки и допросы. Подвалы служили тюремными камерами. Через застенки СД прошли около 10 тыс. человек. После освобождения Витебска в 1944 году на стенах камер были обнаружены надписи - посмертные послания погибших. В преддверии празднования 15-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков возникла идея сформировать постоянную экспозицию в стенах бывшей тюрьмы СД. В 2003 году была создана новая экспозиция.-0-