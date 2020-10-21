Уникальную роботизированную линию тестируют на "Белвесте"

21 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первую роботизированную линию обувного производства начали тестировать в СООО "Белвест", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Юрий Суманеев.

По его словам, разрабатывали оборудование с искусственным интеллектом последние пять лет. Нынешним летом его установили в цеху предприятия. Роботизированный комплекс по раскройке кожи проходит наладку и фрагментарно входит в рабочий процесс. "Пока в полноценный режим работы его не запустили, но выполняем единичные экземпляры кожтоваров. Идет отладка процессов, чтобы наиболее качественно делать операции, увеличить темп работы и сделать правильную согласованность в последовательности действий", - отметил Юрий Суманеев.

На скорость внедрения нового оборудования в производственный процесс повлияла пандемия. 90% элементов роботов компания производит сама: создали научно-технический центр "Лацит". "Организовали производство, вытачиваем комплектующие к этим роботизированным комплексам. Но часть элементов закупается. Весной-летом все связи остановились и поставок не было", - добавил гендиректор "Белвеста".

Промышленные роботы будут выполнять рутинные операции, начиная с дефектовки и заканчивая раскроем. На входе в роботизированную линию специалист раскладывает заготовку, далее все процессы происходят без участия человека. Линия обладает искусственным интеллектом. К каждой коже робот подбирает свою программу, сканирует материал, проводит анализ на наличие дефектов и другие операции. Затем начинается интеллектуальная раскладка деталей. После этого полуфабрикат начинает перемещаться между рабочими ячейками, в которых установлено по несколько роботов, выполняющих определенные операции. Современное оборудование даст возможность интенсифицировать действующее производство и увеличить выпуск обуви до 3 млн пар в год. Уникальной технологией заинтересовались мировые бренды кроссовок.

ООО "Лацит" создано в 2017 году на базе IT-подразделения СООО "Белвест" и входит в состав одноименного обувного холдинга. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий, специализируется на разработке программных продуктов и услугах по автоматизации предприятий, в основе которых - автоматический анализ видеоинформации, методы искусственного интеллекта, цифровые двойники и промышленная технология "интернет вещей". С 2019 года ООО "Лацит" участвует в работе международной группы компаний ICOL Grop, в которую входят компании и центры исследований и разработок (R&D-центры) в Беларуси, России, Италии, Испании и Украине.-0-

Фото Александра Хитрова