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23 декабря 2021, 15:36

Уникальный музей мопедов в Витебске получил постоянную прописку

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский музей мопедов получил свою постоянную прописку. После многочисленных переездов уникальный проект предпринимателя и коллекционера Владимира Гордеева приобрел помещения для создания экспозиций, сообщил корреспонденту БЕЛТА основатель музея.

В Беларуси это единственный музей такой техники. На новых площадях уже проведен ремонт основного зала и выставлены 30 мопедов (всего их больше). Предприниматель более 10 лет пытался получить помещение от города, выставлял раритеты на арендованных площадках. "Путешествовать" с тяжелой техникой надоело, предприниматель взял кредит и приобрел офисы в административном здании бывшего завода "Эвистор". Два года своими силами делал ремонт. Недавно завершил основной зал с советскими мопедами.

"Здесь не столько коллекция мопедов, а сколько рассказ об истории этой техники в СССР. Начиная с 1930-х годов и заканчивая самыми последними моделями. Что могу, иллюстрирую реальной техникой, по остальным демонстрирую фото, веду рассказ, показывая цельную картину, как это все развивалось", - пояснил Владимир Гордеев.

В новой экспозиции еще представлены шлемы, моторы, фото с техникой из личных архивов их владельцев, печатные инструкции по эксплуатации, брелоки, рекламные снимки с заводов. Есть миниатюрные копии мопедов, появится еще фотозона. Также в планах в других помещениях выставить мопеды из бывших ГДР, Чехословакии и других зарубежных производителей. Это покажет разнообразие малокубатурной техники разных предприятий.

Коллекционер собирает редкие экземпляры, в том числе те, которые выходили небольшими партиями. Как, например, ЗИФ-20, их всего выпустили около 200 штук. "Задачи собрать все модели не было, это неподъемный труд. Я искал раритеты, есть здесь и прототип мопеда, он в одном экземпляре и приехал из музея завода-производителя", - отметил Владимир Гордеев.

В первой экспозиции представлены мопеды от 1957 до 2000-х годов. Самая старая модель - мотовелосипед В-901 от Харьковского велозавода. Это первая заводская модель, их довольно мало, потому что производство очень быстро передали на другое предприятие. На нем все детали оригинальные. Ценность подобных предметов в том, что это не просто старая техника, а она еще не претерпела покраски, ремонта, во время которого можно было все утратить и создать новодел. "Существует международная классификация, по ней 30% родной краски - высшая категория. Но это для совсем старых предметов, которым более ста лет. Если проводилась полная реставрация, то это уже вторая категория, более низкая. У меня не все в заводском цвете, но я стараюсь брать оригинальные экземпляры", - подчеркнул коллекционер.

В ближайшие выходные, 25-26 декабря, с 11.00 до 16.00 музей в новом пространстве можно будет посетить бесплатно. Он находится в Витебске, пр. Фрунзе, 81/1, 3-й этаж. С января планируется проводить регулярные экскурсии по предварительной записи, обращаться нужно по телефону 8 (029) 217-18-01. Приглашают группы до 15 человек, при большем количестве будет тесновато.-0-

Фото Александра Хитрова

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