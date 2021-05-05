Уникальный самиздат и удостоверение разведчика - семейные истории о войне из Гродненской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 5 мая 2021
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:22 В инвестиционный атлас Витебской области включено около 130 площадок для реализации проектов Регионы
13:21 ГАИ примет дополнительные меры безопасности на Радуницу Общество
13:09 Российский рубль на торгах 5 мая подорожал, евро и доллар подешевели Экономика
13:07 Минсельхозпрод утвердил инструкцию об оплате труда работников Экономика
13:06 Шерстнев: будущее аграрной отрасли Витебской области за крупнотоварным производством Регионы
13:01 Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине Регионы
13:00 Книга "Вандроўкi па Палессi" позволяет заглянуть на 100 лет назад - Ванина Культура
12:58 Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все 4 выходных дня Регионы
12:53 Банк ВТБ (Беларусь) повышает ставки по вкладам физических лиц в долларах США и российских рублях Общество
12:45 Уголовное дело возбуждено в Гомеле по факту гибели в ДТП шестилетней девочки Происшествия
12:37 В Минском районе бухгалтер тратила деньги предприятия в казино - расследование завершено Происшествия
12:29 На Радуницу будет продлен график по вывозу мусора с минских кладбищ Регионы
12:14 ФОТОФАКТ: Митинг-реквием прошел на улице Рафиева в Минске Регионы
12:08 Уникальный самиздат и удостоверение разведчика - семейные истории о войне из Гродненской области Регионы
12:06 Пропуска в погранзону и погранполосу на Радуницу будут выдаваться в день обращения - ГПК Общество
12:05 Гол Станислава Беленького стал лучшим в 7-м туре чемпионата Беларуси по футболу Спорт
11:56 Хозяйства Гомельской области посадили картофель на половине отведенных под культуру площадей Регионы
11:54 Разрушительный смерч: на юге США начался сезон торнадо В мире
11:46 Военнослужащие 120-й бригады поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы Регионы
11:44 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 мая из-за сильного ветра Общество
11:42 КГК: закупка препаратов за счет государственных средств обеспечивает высокий уровень вакцинации Общество
11:41 Житель Молодечно приговорен к 3 годам колонии за попытку сжечь тещин дом Происшествия
11:35 Вопросы по недвижимости и земельным участкам преобладали на приеме граждан в Гомеле Регионы
11:33 Под Гродно легковушка сбила двух косуль Происшествия
11:31 ОАО "Белорусское морское пароходство" готово перевозить продукцию БМЗ в Европу - Минтранс Экономика
11:27 Белорусы должны расти патриотами, начиная гордиться историей своей семьи - ученый Общество
11:20 В России выявили 7975 случаев заражения COVID-19 за сутки В мире
11:16 Эксперт: Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов Общество
11:16 В Молодечно задержан соучастник группы телефонных мошенников Происшествия
11:10 Сообщить о завышении цен на лекарства можно на сайте КГК Общество
Все новости
Все новости
Регионы
05 мая 2021, 12:08

Уникальный самиздат и удостоверение разведчика - семейные истории о войне из Гродненской области

Ольга Богданович
Ольга Богданович

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня Победы жителей Гродненской области попросили рассказать свои семейные истории о войне. С уникальными собранными материалами, среди которых и самиздатовская книжка о войне и партизанах, и удостоверение разведчика, заброшенного в тыл врага, познакомился корреспондент БЕЛТА.

Акцию "Мы - это память" в Гродненской области объявили в начале апреля.

"Сегодня все меньше остается живых свидетелей тех страшных событий. Носителями памяти о войне, о том, как важно не допустить повторения той истории, становятся более молодые поколения. Многие семьи бережно хранят память о близких, прошедших дорогами войны, их письма, медали, дневники. Мы попросили жителей региона поделиться семейными историями", - объясняет суть акции заместитель начальника отдела культурно-просветительной работы, искусств и учебных заведений управления культуры Гродненского облисполкома Ольга Богданович.

Стать участником акции просто. Документы, письма, награды можно оцифровать или сфотографировать и отправить организаторам. Собрать удалось около трех десятков артефактов. Некоторые по-настоящему уникальные.

Например, значимость книги "Партизанский край", изданной в единственном экземпляре в 1967 году, сегодня сложно переоценить. На пожелтевших страницах 56 рассказов и новелл о реальных участниках войны жителей деревни Бершты и окрестных населенных пунктов нынешнего Щучинского района. В течение нескольких лет, а по разным данным работа над книгой началась сразу после войны в 1946 году, истории из первых уст собирали ученики 7-10 классов Берштовской средней школы.

Книга отпечатана на машинке и интересно иллюстрирована. Автором иллюстраций стал школьник Мирослав Ушкевич. Подготовил книгу учитель русского языка, впоследствии известный белорусский ученый-филолог профессор Иван Лепешев.

"Наша деревня Бершты была занята врагом на второй день войны. Над родным краем опустилась ночь и тянулась она три года… О том, как жили и боролись наши отцы, мы и рассказываем в этом сборнике", - говорится в предисловии книги.

В рассказах 130-страничной книги коротко, но емко описываются события войны: первые встречи с оккупантами, помощь окруженцам, партизанам. Не остались без внимания и военные преступления гитлеровцев, казни мирных жителей, военнопленных... Рассказывает книга и о тех, кто был вывезен на принудительные работы в Германию… В одном из эпизодов оккупанты заставляют крестьян бороновать дорогу перед своими автомобилями: живым щитом они пытаются прикрыться от партизан. Подвигам партизан также посвящено несколько рассказов - засады, подрывы машин, пуск под откос эшелона. С приходом Красной Армии партизаны и местные жители помогают освободить родной край, вылавливают по окрестным лесам сбежавших и попавших в окружение вражеских солдат.

Для многих жителей региона книга будет интересна еще и тем, что в ней постоянно встречаются знакомые названия населенных пунктов. Впрочем, иногда случаются и еще более яркие открытия. Например, в одном из авторов новеллы фотокорреспондент БЕЛТА Леонид Щеглов узнал отца своего друга, у которого гостил в молодости.

Специальный корреспондент газеты "Звязда" Маргарита Ушкевич, уроженка тех мест, обнаружила среди героев одного из рассказов свою маму. "Во время войны 10-летняя девочка нашла в лесу раненого партизана. Позвала отца, привезли его домой, выхаживали, но, к сожалению, спасти бойца не удалось. Сейчас мамы уже нет с нами. Но история в книге станет еще одним семейным воспоминанием", - говорит Маргарита Ушкевич.

Кстати, сама книга сохранилась буквально чудом. Она хранилась школе, потом в музее и библиотеке. Уже после закрытия школы в Берштах книгу нашли у себя на хуторе три сестры Езепчик - Алла, Евгения и Дана. Возможно, кто-то принес ее домой намеренно, а, может, просто забыл сдать в библиотеку. Кстати, библиотечный штамп на книжке проставлен в декабре то ли 1971, то ли 1973 года.

Книгу планируют оцифровать и выложить в сеть. Сейчас же познакомиться с ней можно будет на выставке, которую 7 мая перед торжественным собранием организуют в областной филармонии. Здесь же будут представлены и другие экспонаты, собранные во время акции. Среди них, например, удостоверение разведчика, направленного в тыл врага в 1945 году. Документ с пометкой "Совершенно секретно". Нашли документ, принадлежащий родственнику, нынешние владельцы случайно…

И таких открытий, благодаря акции "Мы - это память" сделано немало. Одна из участниц, например, листала фронтовые письма дедушки и узнала, что он писал стихи…

Акцию планируют продолжить. А собранные письма, фотографии, документы, как ожидается, будут использованы при подготовке материалов не только к 9 мая, но и к 22 июня и 3 июля. Участников акции пригласят лично поучаствовать в торжествах.-0-

Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ Гродно история
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В инвестиционный атлас Витебской области включено около 130 площадок для реализации проектов
Шерстнев: будущее аграрной отрасли Витебской области за крупнотоварным производством
Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине
Фото из архива Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все 4 выходных дня
Фото из архива На Радуницу будет продлен график по вывозу мусора с минских кладбищ
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием прошел на улице Рафиева в Минске
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Работа экономики, ответ на санкции, развитие чернобыльских территорий - Лукашенко принял с докладом Головченко
Головченко: экономика за первый квартал вышла на траекторию устойчивого роста
Эксперт: Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов
Более 400 тыс. человек записаны в организациях здравоохранения Беларуси на вакцинацию от COVID-19
Топ-новости
Лукашенко поздравил сотрудников сферы информации и связи с профессиональными праздниками
Конституционный суд признал закон о защите персональных данных соответствующим Конституции
Эксперт: Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов
"Белпочта" выплатит пенсии за 9 мая досрочно
ФОТОФАКТ: Онлайн-парад для ветеранов прошел на площади Победы в Витебске
Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине
Уникальный самиздат и удостоверение разведчика - семейные истории о войне из Гродненской области
Госпогранкомитет представил к лишению званий 5 человек
Военнослужащие 120-й бригады поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы
Шерстнев: будущее аграрной отрасли Витебской области за крупнотоварным производством
Сообщить о завышении цен на лекарства можно на сайте КГК
Пропуска в погранзону и погранполосу на Радуницу будут выдаваться в день обращения - ГПК
Пресс-конференция о развитии придорожного сервиса пройдет в пресс-центре БЕЛТА 6 мая
Гомельская область вводит сбор за пересечение госграницы
Поликлиникам нужно активизировать скрининг гипергликемии - эндокринолог
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.