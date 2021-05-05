Уникальный самиздат и удостоверение разведчика - семейные истории о войне из Гродненской области

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня Победы жителей Гродненской области попросили рассказать свои семейные истории о войне. С уникальными собранными материалами, среди которых и самиздатовская книжка о войне и партизанах, и удостоверение разведчика, заброшенного в тыл врага, познакомился корреспондент БЕЛТА.

Акцию "Мы - это память" в Гродненской области объявили в начале апреля.

"Сегодня все меньше остается живых свидетелей тех страшных событий. Носителями памяти о войне, о том, как важно не допустить повторения той истории, становятся более молодые поколения. Многие семьи бережно хранят память о близких, прошедших дорогами войны, их письма, медали, дневники. Мы попросили жителей региона поделиться семейными историями", - объясняет суть акции заместитель начальника отдела культурно-просветительной работы, искусств и учебных заведений управления культуры Гродненского облисполкома Ольга Богданович.

Стать участником акции просто. Документы, письма, награды можно оцифровать или сфотографировать и отправить организаторам. Собрать удалось около трех десятков артефактов. Некоторые по-настоящему уникальные.

Например, значимость книги "Партизанский край", изданной в единственном экземпляре в 1967 году, сегодня сложно переоценить. На пожелтевших страницах 56 рассказов и новелл о реальных участниках войны жителей деревни Бершты и окрестных населенных пунктов нынешнего Щучинского района. В течение нескольких лет, а по разным данным работа над книгой началась сразу после войны в 1946 году, истории из первых уст собирали ученики 7-10 классов Берштовской средней школы.

Книга отпечатана на машинке и интересно иллюстрирована. Автором иллюстраций стал школьник Мирослав Ушкевич. Подготовил книгу учитель русского языка, впоследствии известный белорусский ученый-филолог профессор Иван Лепешев.

"Наша деревня Бершты была занята врагом на второй день войны. Над родным краем опустилась ночь и тянулась она три года… О том, как жили и боролись наши отцы, мы и рассказываем в этом сборнике", - говорится в предисловии книги.

В рассказах 130-страничной книги коротко, но емко описываются события войны: первые встречи с оккупантами, помощь окруженцам, партизанам. Не остались без внимания и военные преступления гитлеровцев, казни мирных жителей, военнопленных... Рассказывает книга и о тех, кто был вывезен на принудительные работы в Германию… В одном из эпизодов оккупанты заставляют крестьян бороновать дорогу перед своими автомобилями: живым щитом они пытаются прикрыться от партизан. Подвигам партизан также посвящено несколько рассказов - засады, подрывы машин, пуск под откос эшелона. С приходом Красной Армии партизаны и местные жители помогают освободить родной край, вылавливают по окрестным лесам сбежавших и попавших в окружение вражеских солдат.

Для многих жителей региона книга будет интересна еще и тем, что в ней постоянно встречаются знакомые названия населенных пунктов. Впрочем, иногда случаются и еще более яркие открытия. Например, в одном из авторов новеллы фотокорреспондент БЕЛТА Леонид Щеглов узнал отца своего друга, у которого гостил в молодости.

Специальный корреспондент газеты "Звязда" Маргарита Ушкевич, уроженка тех мест, обнаружила среди героев одного из рассказов свою маму. "Во время войны 10-летняя девочка нашла в лесу раненого партизана. Позвала отца, привезли его домой, выхаживали, но, к сожалению, спасти бойца не удалось. Сейчас мамы уже нет с нами. Но история в книге станет еще одним семейным воспоминанием", - говорит Маргарита Ушкевич.

Кстати, сама книга сохранилась буквально чудом. Она хранилась школе, потом в музее и библиотеке. Уже после закрытия школы в Берштах книгу нашли у себя на хуторе три сестры Езепчик - Алла, Евгения и Дана. Возможно, кто-то принес ее домой намеренно, а, может, просто забыл сдать в библиотеку. Кстати, библиотечный штамп на книжке проставлен в декабре то ли 1971, то ли 1973 года.

Книгу планируют оцифровать и выложить в сеть. Сейчас же познакомиться с ней можно будет на выставке, которую 7 мая перед торжественным собранием организуют в областной филармонии. Здесь же будут представлены и другие экспонаты, собранные во время акции. Среди них, например, удостоверение разведчика, направленного в тыл врага в 1945 году. Документ с пометкой "Совершенно секретно". Нашли документ, принадлежащий родственнику, нынешние владельцы случайно…

И таких открытий, благодаря акции "Мы - это память" сделано немало. Одна из участниц, например, листала фронтовые письма дедушки и узнала, что он писал стихи…

Акцию планируют продолжить. А собранные письма, фотографии, документы, как ожидается, будут использованы при подготовке материалов не только к 9 мая, но и к 22 июня и 3 июля. Участников акции пригласят лично поучаствовать в торжествах.-0-

Фото Леонида Щеглова