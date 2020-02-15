Уникальный сплав опыта и человеческих качеств воинов-интернационалистов особо востребован - Зарянкин

15 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уникальный сплав знаний, опыта и человеческих качеств воинов-интернационалистов в современных реалиях особо востребован. Такое мнение высказал сегодня председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин на митинге, посвященном 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Об Афганской войне написано и сказано много. "Но бесспорно сегодня одно: солдаты и офицеры честно и достойно выполнили свой воинский и интернациональный долг. Чувство локтя, взаимовыручка, беспримерный героизм - все, что было свойственно нашим отцам и дедам во всех войнах, повторилось и на афганской земле", - подчеркнул мэр, обращаясь к участникам митинга.

По его словам, тревожные вызовы современности напоминают нам о ценности независимости, спокойствия и придают все большую значимость сохранению исторической памяти. В этой связи роль воинов-интернационалистов приобретает особую значимость в жизни общества. "Сегодня они являются опорой власти в патриотическом воспитании молодежи, подготовке и проведении общественно-значимых, политических мероприятий. Востребован их уникальный сплав знаний, опыта и человеческих качеств, - отметил Вадим Зарянкин. - 1744 наших земляка с гордостью носят звание воина-интернационалиста, которое стало синонимом отваги и мужества. Перенеся закаленные в пламени войны честь и достоинство в мирную жизнь, они продолжают достойно трудиться на благо родной земли".

Руководитель областного центра подчеркнул, что в Витебске сохранению памяти о подвиге воинов-интернационалистов уделяется серьезное внимание. Благодаря совместным усилиям в городе установлены 12 мемориальных досок, семь из них появились в 2019 году. Именами воинов-афганцев названы шесть улиц города. Средняя школа №29 носит имя воина-интернационалиста, Героя Советского Союза Василия Пименова.

На преемственности традиций в воспитании молодых поколений и роли в жизни общества воинов-интернационалистов акцентировал внимание председатель областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерьян Мацкевич. "Ветеранов Великой Отечественной войны осталось немного, большинство из них в силу своего преклонного возраста уже не в состоянии проводить активную работу с молодежью. Нагрузка по вопросам военно-патриотического воспитания сегодня легла на плечи ветеранов боевых действий в Афганистане. Встречи с ребятами всегда проходят в живой атмосфере, не оставляя никого равнодушными, что подчеркивает значимость этой работы", - отметил он.

Валерьян Мацкевич также добавил, что многие представители военного братства продолжают трудиться на предприятиях и в организациях, внося достойный вклад в экономику страны. "Для нас стабильность, покой и мир - не пустые слова, а залог будущего белорусского народа", - заключил руководитель организации.

Слова признательности за участие, память и поддержку от имени родственников всех погибших в Афганистане выразила братству воинов-интернационалистов Татьяна Шаврова - родная сестра погибшего в той войне Виктора Дольникова. "Советский народ 75 лет назад победил фашизм, потому что был смелым, мужественным, верным Родине. Таким был и мой брат. Такими же смелыми и верными присяге остаются вернувшиеся домой воины-интернационалисты. Если мы будем помнить о прошлом, у нас будет будущее", - подчеркнула она.-0-

Фото Александра Хитрова