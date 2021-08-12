Универмаги Минска на 97% закрывают потребность в товарах к школе белорусским ассортиментом

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественные производители обеспечивают 97% спроса минчан на одежду для школьников. Эти и другие подробности работы "школьных базаров" в универмагах Минска корреспонденту БЕЛТА рассказали в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.Самый широкий ассортимент детской одежды и обуви, ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров представлен в четырех столичных универмагах: ГУМе, ЦУМе, "Беларусь" и торговом доме "На Немиге". "Школьные базары" в них в виде расширенной продажи с проведением дней скидок, розыгрышей призов, демонстрацией моделей работают с 10 июля.В ЦУМе товары для школы можно найти на третьем этаже в секции "Детский мир", также в торговом павильоне на улице со стороны метро (канцелярию, галантерею). Каждую среду августа в универмаге проходит "День школьника" со снижением цен до 50%. И по 3 сентября в универмаге бесплатно подгоняют под нужный размер приобретенную покупателями школьную одежду.В ГУМе секция "Товары для детей" расположилась на втором этаже. До 15 августа при покупке предметов к школе на сумму более Br100 вручается подарок. И до 15 сентября действуют акционные цены на более чем 100 позиций товаров. А 12, 19 и 26 августа в универмаге пройдут мероприятия с вручением призов и сувениров.В универмаге "Беларусь" закупиться к школе можно в секциях "Товары для детей" и "Канцтовары, игрушки" на третьем и четвертом этажах. Кроме того, на первом этаже открыт дополнительный отдел. И некоторые швейные изделия для мальчиков представлены в секции "Товары для мужчин". До конца августа в "Беларуси" действуют скидки 30-50% на отдельные модели одежды для школьников, 33-35% - на некоторые модели обуви, 40% - на часть ассортимента школьно-письменных и канцтоваров.Торговый дом "На Немиге" обустроил специализированные секции на втором этаже, в том числе дополнительно - в комплексе "Товары для мужчин".Покупатели столичных универмагов могут выбирать из более чем 220 моделей одежды для девочек (сарафаны, юбки, блузки, брюки, пиджаки, жилеты и т.д.) и около 200 моделей для мальчиков (костюмы и комплекты, пиджаки и жилеты, брюки, сорочки). А ассортимент дополнительных трикотажных изделий превышает 70 моделей. Примерно столько же вариантов обуви на любой вкус предложено к школьному сезону. Ранцы, сумки, рюкзаки - более 200 моделей - изготовлены из прочных, легких и водоотталкивающих материалов, с ортопедической спинкой и световозвращающими вставками. Не менее разнообразен и выбор канцтоваров, тетрадей и прочих нужных ученику принадлежностей."Покупательский спрос в деловой одежде для учащихся на 97% обеспечивается за счет продукции отечественного производства, обуви - на 60%", - добавили в Главном управлении. Основные производители - ведущие предприятия концерна "Беллегпром": ЗАО "Калинка", открытые акционерные общества "Славянка","Надэкс", "Коминтерн", "Жлобинская швейная фабрика", "Элиз", "Полесье", "Свитанок", "8 Марта", "Купалинка", "Галантэя", ООО УКХ "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" и др.Оптимальная экипировка ученика младших классов обойдется родителям в Br266-804, старшеклассника - Br349-978. В акционные дни сумма может значительно снижаться.-0-