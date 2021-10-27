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27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Универсальная ярмарка "Листопад" пройдет с 27 по 30 октября в Бобруйске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Бобруйского филиала Могилевского отделения БелТПП Татьяна Берестень. Мероприятие состоится во Дворце искусств Бобруйска и соберет около 20 субъектов хозяйствования - организаций и индивидуальных предпринимателей. Обязательным условием для участников станет соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. "Покупателям будет предложен широкий ассортимент продукции и товаров, в том числе одежда, галантерея и текстиль, парфюмерия и косметика, подарки и сувениры, посуда, предметы украшения интерьера, мясные продукты, мед и кондитерские изделия, декоративные растения, саженцы, изделия ручной работы", - отметила Татьяна Берестень. Во время проведения ярмарки будут организованы презентации новых торговых марок, рекламные акции и дегустации, а также сезонные скидки. Режим работы ярмарки: 27-29 октября с 10.00 до 19.00, 30 октября с 10.00 до 15.00.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!