17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС занесен на Доску почета Заводского района столицы. Он был признан лучшим учреждением высшего образования района по итогам работы за 2020 год. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"Именное свидетельство о занесении университета МЧС на Доску почета начальнику вуза Ивану Полеводе вручил сегодня глава района Сергей Масляк во время торжественного мероприятия по случаю празднования дня рождения Заводского района столицы", - рассказал Андрей Садовский.

Стоит отметить, что занесение на доску Почета является общественным признанием и поощрением учреждений, организаций, предприятий за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития района.-0-

Фото УГЗ МЧС