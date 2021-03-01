Университет МЧС принял активное участие в акции "Единый день безопасности"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более чем в 460 частных домовладениях Минского района слушателями и курсантами Университета гражданской защиты МЧС совместно с работниками Минского РОЧС проведена профилактическая работа по предупреждению пожаров и гибели от них людей. Это итог участия университета в республиканской акции "Единый день безопасности", сообщил БЕЛТА официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

"Кроме того, профилактический десант смог посетить и пообщаться с 206 семьями, воспитывающими одного или двух малолетних детей, а также с 34 многодетными семьями. В поле зрения спасателей оказались и 78 одиноких престарелых гражданина, а в общей сложности проинструктировано 602 человека", - рассказал Андрей Садовский.

Работники, слушатели факультета подготовки руководящих кадров и курсанты университета в течение республиканской акции побывали и в учреждениях общего среднего образования, провели тематические мероприятия, беседы, конкурсы и квесты. В центре внимания были школы и гимназии Заводского и Фрунзенского районов столицы.

Лицеисты МЧС совместно с волонтерами Белорусского общества Красного Креста, милицией, активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и ребятами из молодежного отряда охраны правопорядка на площадке перед Ледовым дворцом в Гомеле провели праздник безопасности. Гостям города рассказывали о правилах безопасности на воде, в быту, на дорогах и в других сферах жизнедеятельности. На площадке по оказанию первой помощи лицеисты обучали горожан алгоритмам сердечно-легочной реанимации.

В рамках профориентационной работы с будущими абитуриентами, выпускниками столичных школ и гимназий встретился ответственный секретарь приемной комиссии университета МЧС Илья Борисевич. Он познакомил абитуриентов 2021 года с особенностями поступления в спасательный вуз, рассказал о специальностях, формах обучения и преимуществах при освоении образовательных программ, а также ответил на многочисленные вопросы участников таких встреч.

Акция "Единый день безопасности" проходит в Беларуси с 20 февраля по 1 марта. В это время на всех объектах массового пребывания людей, начиная с учреждений образования и заканчивая крупными предприятиями и заводами, проходит отработка безопасной эвакуации по сигналу "Внимание всем!", благодаря которой каждый вспомнит, что необходимо предпринимать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Особый акцент сделан на работу в СМИ и интернете: на радиостанциях звучат тематические аудиоролики и проходят занимательные викторины, эфиры телеканалов наполнены "безопасными" видеороликами, а на сайтах, в социальных сетях и СМИ публикуют серии статей и заметок по теме безопасности жизнедеятельности.

Организаторами акции выступают органы государственного управления (МЧС, Генпрокуратура, МВД, Минэнерго, Минздрав, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхоз, Минкультуры) и местные органы власти. К ним подключились и иные заинтересованные организации и общественные объединения: Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусское добровольное пожарное общество, Белорусское общество Красного креста, ОСВОД, "Белая Русь" и БРСМ.-0-