Университеты Брестской области планируют зачислить на первый курс около 4,2 тыс. абитуриентов

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Университеты Брестской области в этом году планируют зачислить на первый курс 4188 человек, из них 1969 будут учиться за счет бюджета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Больше всего первокурсников намерен принять один из крупнейших вузов региона - Брестский государственный технический университет. По сравнению с прошлым годом план набора практически не изменился. На бюджетную форму предполагается зачислить 492 человека, еще 832 смогут учиться платно. В частности, на строительном факультете возобновится набор на специальность "экспертиза и управление недвижимостью". В группе предусмотрено 25 мест. После четырех лет обучения выпускникам будет присвоена квалификация "инженер, специалист по недвижимости".

В Брестском госуниверситете имени А.С. Пушкина в этом году зарезервировали для абитуриентов 1093 места, в том числе 496 на бюджете. Говоря о новшествах вступительной кампании, брестчане возобновляют набор на специальности "история (религий) и "социальная педагогика". Также увеличилось число мест для обучения по целевому направлению. Больше всего их выделено для будущих учителей начальных классов.

Барановичский государственный университет единственный в области будет вести набор на новые специальности. На инженерном факультете начнут подготовку по специальности "производство изделий на основе трехмерных технологий". В группу ожидается принять 23 человека. Выпускникам присвоят квалификацию "инженер". Кроме того, абитуриентам предлагают поступить на специальность "русский язык и литература. Иностранный язык". Первый набор - 20 человек. Освоив программу курса, молодые люди получат квалификацию преподавателя. Всего же ряды студентов университета смогут пополнить 888 юношей и девушек. Из них 497 получат право учиться бесплатно.

В самом молодом вузе Брестского региона - Полесском госуниверситете - в этом году увеличились цифры приема. По сравнению с 2019-м на первый курс планируется зачислить на 126 абитуриентов больше - 883 человека (на бюджет - 484). Например, в два раза увеличивается набор на специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)".-0-