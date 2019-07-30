Университеты Брестской области зачислили на бюджет 1789 первокурсников

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на бюджетные места состоялся в трех из четырех вузах Брестской области. В Полесском государственном университете объявлен дополнительный набор, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Брестской области.

Сотрудники КГК контролировали ход вступительной кампании на всех ее этапах. За это время на горячую линию поступило два обращения, рассмотрев которые, нарушений со стороны приемных комиссий не установлено. В конкурсе на получение высшего образования за счет средств бюджета в четырех университетах области приняли участие 4186 абитуриентов, из них 1789 зачислены в вузы. В среднем конкурс на бесплатные места составил 2,3. Контрольные цифры приема на бюджет выполнили три вуза региона. В Полесском госуниверситете вакантными остались три места на дневной сокращенной форме по специализации "информационные технологии финансово-кредитной системы" (объявлен дополнительный набор).

В частности, в Брестском государственном техническом университете наибольший конкурс наблюдался по специальностям "логистика" (9 человек на место), "программное обеспечение информационных технологий" (5,8), "экономика электронного бизнеса" (5,6), "электронный маркетинг" (5). Высокие проходные баллы (более 300) были на экономическом факультете и на отдельных специальностях факультета электронно-информационных систем.

В Брестском университете имени А.С.Пушкина наиболее востребованными оказались специальности "психология" (7 человек на место), "современные иностранные языки со специализацией "компьютерная лингвистика" (4,8), "логопедия" (4). В Барановичском госуниверситете высокий спрос был на "практическую психологию" (4), "электронный маркетинг" и "информационные системы и технологии" (3). В ПолесГУ больше всего было претендентов на обучение "менеджменту (в сфере международного туризма)" (3,9 человека на место), "физической культуре (лечебная)" (3,5), "бизнес-администрированию" (3,2). В целом в вузе наблюдаются довольно высокие проходные баллы - 89% зачисленных на бюджет набрали более 250.

КГК продолжает контроль за приемом документов и зачислением абитуриентов в университеты на условиях оплаты (по 6 августа) и ходом вступительной кампании в учреждения среднего специального образования.-0-