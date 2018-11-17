Урок мужества с участием десантников и артистов прошел в профтехучилище №2 в Могилеве

17 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытый урок мужества сегодня прошел в Могилевском государственном специальном профессионально-техническом училище закрытого типа №2 деревообработки, передает корреспондент БЕЛТА.

Такое мероприятие прошло в учреждении образования впервые. В программе были задействованы известные и юные спортсмены, артисты, представители Минобразования, Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также военнослужащие самого элитного подразделения Вооруженных Сил Беларуси - 5-й отдельной бригады специального назначения.

"Этой акцией мы хотим показать подросткам, которые оступились в жизни, имеют непростую судьбу, что есть другой мир - мир добра и справедливости. Мир, который для них открыт и в который они могут попасть, став на путь исправления, - отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. - Наша задача также показать ребятам, что успеха можно достичь честным служением Родине в Вооруженных Силах, личными достижениями в спорте и всех видах профессиональной деятельности, что для них еще не все потеряно, они могут себя реализовать и стать достойными гражданами страны".

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк

"Знакомясь с условиями образовательного процесса и воспитательной работы, мы убедились, что здесь находятся ребята, которые могут пройти обучение, получить специальность и стать полноправными гражданами Беларуси, - поделился впечатлениями заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил по идеологической работе полковник Сергей Андреев. - Не закрыт им путь и в элитные подразделения Вооруженных Сил. Мы заинтересованы в том, чтобы на ранней стадии проинформировать их, чем мы занимаемся и что дают Вооруженные Силы для молодого человека. И даже если сегодня удастся направить на правильный путь хотя бы одного воспитанника училища, то можно сказать, что наша акция удалась".

Воспитанникам профессионально-технического училища закрытого типа презентовали проект фотохудожника Юлии Мацкевич "23. Армия меняет", свое мастерство продемонстрировали спортсмены Белорусской федерации универсального боя, а один из самых сильных людей мира, стронгмен и пауэрлифтер Кирилл Шимко удивил всех своими силовыми упражнениями, для ребят провели различные мастер-классы. Выступления гостей перемежались творческими номерами студентов Могилевского госуниверситета имени А.Кулешова.

Ярким финалом акции стал показ боевого эпизода "Действия разведчиков в современных условиях" и плац-концерт оркестра 5-й отдельной бригады спецназначения.

Профтехучилище №2 является специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для решения задач социальной реабилитации, коррекции и содержания подростков, совершивших общественно опасные поступки или нарушивших правила общественного поведения. Сюда направляются мальчики в возрасте от 14 до 18 лет на срок до 2 лет. В настоящее время здесь воспитываются 65 подростков.-0-

Фото Олега Фойницкого