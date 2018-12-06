Уроки спасения на зимних водоемах проведут для гомельских школьников

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правила поведения на льду и спасения пострадавшего отработают школьники на практическом уроке, который пройдет на каскаде озер в Железнодорожном районе Гомеля сегодня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райадминистрации.

На зимнем водоеме учащиеся школ и колледжей станут свидетелями инсценированного несчастного случая на тонком льду. Жизненно важный урок проведут водолазы, врачи и спасатели.

Специальная практическая эстафета объединит действия и практические навыки, которые спасатели, работники ОСВОД и врачи применяют на практике, оказывая помощь пострадавшим. Это использование спасательного средства, одевание спасательного жилета и оказание первой медицинской помощи попавшему в ледяной плен. Те же действия будут отработаны при помощи подручных средств. Специалисты водолазной службы расскажут о своей работе, покажут, а, возможно, и разрешат примерить специальное водолазное снаряжение.

Такие уроки, напоминающие популярные в молодежной среде квесты, проводятся не случайно. В стране уже есть первые жертвы хрупкого льда. В конце ноября в реке Ипуть в Добруше провалился под лед и утонул 14-летний мальчик, который вместе с братом пришел покататься на санках. В Брестской области в студеную воду упал 10-летний житель Дрогичина, оказавшийся на тонком льду с коньками. Его удалось спасти.

Специалисты различных служб ищут понятные и доступные для детей и молодежи формы проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детской гибели и травматизма на льду. Среди них - игровые эстафеты "Путь спасения", позволяющие ребенку понять и закрепить навыки поведения на льду в экстремальной ситуации. В условиях школьного спортзала отрабатывается полный алгоритм действий от сообщения о ЧП в службу спасения до оказания первой помощи пострадавшему. Такие мероприятия дополняются традиционными беседами, просмотром фильма "Опасность зимнего льда" и др.

По поручению председателя Гомельского облисполкома подобные уроки пройдут во всех школах региона. Стартовавшая республиканская акция "Безопасный новый год" рассчитана на максимальный охват молодежной аудитории.

Как пояснили в Гомельском областном управлении МЧС, знание правил поведения на льду и правил оказания помощи пострадавшему человеку, а также закрепление таких навыков сделает ребят более защищенными. При необходимости они будут действовать четко и грамотно.

Также представители подразделений МЧС и ОСВОД проводят рейды по водоемам во всех районах области.-0-