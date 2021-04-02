Уровень воды в Припяти возле Петрикова достиг опасной отметки - Белгидромет

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды на реке Припять у города Петриков достиг опасной высокой отметки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На реке Припять у города Петриков уровень воды достиг опасной высокой отметки, при которой ранее наблюдались затопления прибрежных территорий. В настоящее время здесь происходит рост уровня воды с интенсивностью 1 см за сутки", - говорится в сообщении Белгидромета.-0-