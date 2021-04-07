Уровень воды в реке Проня превысил опасную отметку

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды в реке Проня возле деревни Летяги Славгородского района Могилевской области превысил опасно высокую отметку, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На притоке Сожа - реке Проня у деревни Летяги - уровень воды превысил опасно высокую отметку. В районе гидрологического пункта наблюдений затоплений не наблюдается", - говорится в сообщении Белгидромета.-0-