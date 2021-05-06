Уровень заболеваемости коронавирусом в Минске снизился по сравнению с прошлой неделей

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По сравнению с прошлой неделей в Минске снизился уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Уровень заболеваемости коронавирусом в столице по сравнению с предыдущей неделей снизился. Но, несмотря на положительную динамику, в городе следует продолжать исполнять профилактические мероприятия, а в предстоящие праздники усилить контроль за их соблюдением, особенно на объектах с массовым пребыванием людей", - говорится в сообщении.

Telegram-канал также привел данные о вакцинации от COVID-19 в Минске. Сейчас привиты 20,5% работников учреждений образования, 29,7% - социальной сферы, 52% медработников и 92% проживающих в стационарных учреждения соцобслуживания. Темпы вакцинации работников системы образования нарастят, чтобы обеспечить еженедельный прирост привитых не менее чем на 10% в каждом учреждении. Что касается других горожан, то на прививку уже записались более 100 тыс. человек. Списки с желающими получить прививки будут контролировать, чтобы распределять поступающую вакцину по поликлиникам и медсанчастям предприятий пропорционально количеству желающих привиться.-0-