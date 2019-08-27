Урожай голубики в СПК "Прогресс-Вертелишки" выше прошлогоднего на 70%

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В СПК "Прогресс-Вертелишки" Гродненского района планируют собрать на 70% больше голубики, чем в 2018 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственного участка №5 хозяйства Сергей Сакута.

Сбор голубики идет уже восьмую неделю. Ягоды на кустах созревают неодновременно, сейчас их собирают по четвертому кругу. Если не подведет погода, то будет и пятый круг сбора урожая.

"Идеальной погоды в сельском хозяйстве не бывает. Засушливый июнь, прохлада и дожди в июле сказались на урожайности других культур, а вот для голубики в этом плане погодные условия были комфортными. Урожай ягоды хороший", - отмечает Сергей Сакута. Под голубику в хозяйстве отведено 12,5 га. Правда, на части площадей растут саженцы, а также молодые, пока еще неплодоносящие кусты. В прошлом году, тоже достаточно урожайном, было собрано около 30 т ягод. В этом сезоне, как ожидается, урожай составит более 50 т.

"Конечно, дело не только в погодных факторах. Как и в любом другом деле в сельском хозяйстве, все в первую очередь зависит от человека. Тем более в производстве голубики очень много ручного труда: кустам необходим практически каждодневный уход", - рассказывает Сергей Сакута. Голубика - капризное растение, не любит холод, засуху, ветер. Ягода требовательна к почве, влаголюбива. Любая ошибка может стоить урожая.

С одного куста здесь собирают 2-4 кг ягод. Впрочем, по словам специалиста, это не предел: при должном подходе урожайность можно увеличить еще как минимум в 1,5 раза. Сбор ягод проводится вручную. Сборщики - чаще всего опытные люди, отработавшие на голубике не один сезон. Ягоду надо снимать нежно и аккуратно, чтобы не испортить товарный вид. Реализуется голубика оперативно: еще вчера ягоды были на кустах, сегодня уже развозятся по торговым точкам.

Сергей Сакута

Сергей Сакута добавляет, что конкуренция в производстве голубики в стране возрастает. Многие оценили потенциал одной из самой популярной в Европе ягоды. Считается, что голубика защищает от радиоактивного излучения, укрепляет стенки сосудов, нормализует работу сердца и даже замедляет старение. Полезна она для тех, кто страдает ревматизмом, диабетом, имеет проблемы с давлением. Регулярное употребление голубики способствует и восстановлению зрения. В ягоде большое количество витаминов и антиоксидантов.

"Выигрывает на рынке тот, кто сможет представить покупателю по доступной цене качественный, натуральный и экологически чистый продукт", - подчеркивает специалист и предлагает попробовать прямо с куста поздней клубники. Говорит, что уверен в безопасности и натуральности продукта на 100%.

Засушливая погода сказалась на урожайности ранней клубники, а вот второй урожай обещает быть солидным: ежедневно здесь собирают до 100 кг свежей ягоды, которая развозится по торговым объектам хозяйства. Вскоре планируют собирать до 300 кг клубники в день. Давать урожай она будет до первых заморозков.

В СПК "Прогресс-Вертелишки" продолжают развивать различные ягодные направления. Так, рядом с посадками клубники и голубики на производственном участке №5 появились теплицы с виноградом.-0-

Фото Леонида Щеглова