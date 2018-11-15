Урожай льнотресты в 2019 году должен обеспечить полную загрузку заводов - Шерстнев

15 ноября, Дубровно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Урожай льнотресты в Витебской области в 2019 году должен обеспечить полную загрузку заводов. Такую задачу поставил сегодня в Дубровно председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев перед работниками льноводческой отрасли региона на областных льняных "Дажынках-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо собрать столько льнотресты, сколько нужно для того, чтобы наши льнозаводы работали в три смены и без выходных. Это 65-70 тыс. т льнотресты", - подчеркнул Николай Шерстнев.

По его словам, развитию льноводства в регионе последние годы уделяется самое пристальное внимание. В прошлом году были предприняты первичные меры по стабилизации положения в этой отрасли. "Это принесло эффект, в этом году к данному вопросу подошли еще серьезнее: проведен комплекс мер, позволивший вовремя провести посевные, уборочные и другие работы, создан шлейф техники", - отметил председатель облисполкома.

"В следующем году будем дошлифовывать технологию культивирования льна, дорабатывать вопросы с обеспечением техникой, чтобы посевные, уходные и уборочные работы укладывались в технологический регламент - максимум две недели. Это основная цель. Мы должны добиться таких качественного и объемного показателей по урожаю, которые позволят обеспечить полную загрузку льнозаводов", - добавил руководитель области.

Искренние слова благодарности за труд Николай Шерстнев высказал льноводам региона. Даже в сложных погодных условиях им удалось вырастить и собрать 43 тыс. т льнотресты высокого качества. Это лучший показатель в стране. В качестве примера предприятия с наиболее эффективной организацией работы губернатор назвал Дубровенский льнозавод. Безусловными лидерами среди районов являются Дубровенский и Оршанский. Здесь собрана половина от всего урожая, полученного в области.

В Витебской области возделыванием льна занимаются в десяти районах. Действуют восемь льнозаводов, 14 льносеющих хозяйств. В отрасли задействовано более 5 тыс. человек.-0-