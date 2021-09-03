3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ушел в отставку прокурор Гродненской области Виктор Корзун, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Прокурор Гродненской области, государственный советник юстиции 3 класса Виктор Корзун работал в органах прокуратуры с 1982 года. Занимал различные должности в прокуратурах Минской области, центральном аппарате. В должности прокурора Гродненской области работал с 2016 года.

"Почти 40 лет отдано служению Родине и Отечеству. Виктор Константинович начинал свой путь с низового звена, впоследствии занимал ответственные прокурорские должности. Он человек государственный, принимал объективные и правильные решения, при этом всегда переживал за людей. Он, несомненно, представляет наш золотой фонд", - отметил генеральный прокурор Андрей Швед, принимая отставку прокурора Гродненской области.

Коллеги из органов прокуратуры региона, провожая своего руководителя, отметили его большой опыт прокурорской деятельности, высокие организаторские способности, человеческие качества. От него не раз слышали слова о том, что за документом всегда важно видеть человека.

В ответном слове Виктор Корзун поблагодарил коллег за теплые слова, пожелал беречь друг друга, приумножать добрые традиции прокуратуры, сплоченно стоять на страже закона, прав и интересов граждан, общества, государства.-0-