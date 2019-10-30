Условия пребывания пациентов и их родственников в РНПЦ онкологии благодаря пансионату улучшатся - медик

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря пансионату в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, который открыли сегодня с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, улучшатся условия пребывания пациентов и их сопровождающих. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по внебюджетной деятельности РНПЦ Ирина Даниленко.

Так, нередки случаи, когда родственник желает находиться рядом с пациентом и ухаживать за ним, но возникает вопрос с его размещением. Особенно проблема актуальна для иногородних и иностранных граждан. Порой сами сотрудники центра искали для них жилье - гостиницы, квартиры. "Сегодня на территории центра есть пансионат, и мы можем провести человека, показать ему условия, которые на самом деле достойные, в том числе на месте организовано питание", - отметила Ирина Даниленко. Цены на проживание будут минимальными.

В пансионате смогут также разместиться специалисты, которые приедут для получения образовательных услуг. "Наши коллеги, которые приезжают, хотят получить максимум знаний, а не тратить время на дорогу. К тому же, если рассматривать аренду квартиры или гостиницу, получается дорого, - сказала Ирина Даниленко. - Мы вырабатываем такую тактику: чем дольше будет жить человек, тем меньше будет стоимость проживания в пансионате".

Всего в нем 118 одноместных и двухместных номеров, есть столовая и кафетерий, прачечная, спортивный комплекс. Здесь будут размещаться граждане, приезжающие на обследование, и пациенты на амбулаторном лечении, которым не требуется специальная медицинская помощь. С ними также могут находиться их сопровождающие. Кроме того, в пансионате смогут проживать иностранные врачи-онкологи, приезжающие на обучение в образовательный центр при РНПЦ. Первый этаж здания намерены предоставить пациентам, в том числе людям с ограниченными возможностями, второй - их родственникам, третий - слушателям.

Столовая в пансионате

Об оказании помощи в РНПЦ своими впечатлениями поделился Андрей, его родственник из Дальнего Востока недавно здесь проходил лечение. У мужчины обнаружили последнюю стадию рака с метастазами, но после обследования в Минске, куда его перевезли, диагноз уточнили. Выяснилось, что у него излечимая 3-я стадия. Мужчина прошел лечение и недавно вернулся домой. Родственник очень благодарен врачам за профессионализм, а центру - за высокий сервис.-0-