Условия труда, жилье, развитие велодвижения - Барсуков провел прием граждан на мотовелозаводе

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по городу Минску Александр Барсуков провел личный прием граждан в ООО "МотоВелоЗавод". Звучали вопросы улучшения жилищных условий семей, уборки подъездов, работы учреждений здравоохранения, развития велодвижения в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Администрация Президента продолжает плановые выездные приемы граждан для выявления актуальных вопросов, проблем жизнеобеспечения населения, которые требуют оперативного вмешательства. Сегодня Александр Барсуков пообщался с представителями трудового коллектива мотовелозавода.

Кладовщик 4-го разряда Ирина Радюк поинтересовалась, почему многодетной семье ее сына не дают возможности использовать семейный капитал (на третьего ребенка) на покупку жилья на вторичном рынке. А это для сына единственная возможность: в очереди нуждающихся семья не стоит, так как совокупной площади в Минске у близких родственников хватает. В итоге молодые родители и трое детей снимают жилье, платят по $200 плюс "коммуналку". Арендное жилье им также не положено.

Женщине разъяснили: в законодательстве прописано четко, как использовать средства семейного капитала. "Но давайте попробуем поставить вас в очередь нуждающихся, - предложил Александр Барсуков. - Вы обратитесь на мое имя, проработаем этот вопрос. Надо его изучить всесторонне. Если на законных основаниях можно будет что-то сделать, попробуем".

Слесарь механосборочных работ 5-го разряда Нина Михалицина пожаловалась на некачественную уборку подъезда и прилегающей территории к дому по ул.Рыбалко, 4/1. "Свою лестничную площадку я в итоге сама убираю", - сказала женщина. На приеме также присутствовал глава администрации Ленинского района Петр Шостак, которому помощник Президента поручил разобраться в ситуации. Тот заверил, что за сутки проблему изучат. А через неделю Александр Барсуков пообещал созвониться с заявительницей и узнать, что поменялось.

Также он поинтересовался, довольна ли она условиями работы. Женщина, которая трудится на предприятии уже 34 года, высказала пожелание, чтобы в цехах было теплее. На зарплату не жаловалась: в среднем получают Br750-800 на руки. Спецодежду выдают, социальный пакет предоставляется. "Мы свое дело делаем. Хотелось бы, чтобы продажи были больше", - добавила Нина Михалицина.

По городским вопросам она отметила, что есть проблемы в здравоохранении: большие очереди к врачам в поликлиниках. "Идет пандемия, люди болеют, конечно, их это волнует. Я интересовался, кто переболел, как. Говорят: на своих ногах, чувствуют себя хорошо. Но ведь могут и снова заразиться. И их волнует, как и когда будет происходить вакцинация", - сказал Александр Барсуков.

Также люди интересовались развитием сети городского общественного транспорта, стоянок для личных авто.

Исполняющий обязанности начальника отдела розничной торговли завода Евгений Коробейник полюбопытствовал, каковы перспективы велодвижения в стране. "Мы радеем за развитие велодвижения в Беларуси. В городе все для машин, парковочных мест уже не хватает. А если посмотреть опыт европейских стран, то там улицы разделены, выделены зоны для пешеходов, зоны для велосипедистов. Это и вопрос безопасности, и экономии места, и экологии", - считает Евгений Коробейник. Он добавил и такую положительную сторону, как оздоровительный эффект для людей. Но, по его мнению, нужна национальная программа развития велосипедной инфраструктуры, необходима четкая и единая регламентация, как, где и что делать. Чтобы не возникали конфликты между пешеходами и велосипедистами, чтобы строились зарядные станции для электротранспорта. При этом важно обеспечить безопасность таких зарядок. Как и ввести регламенты по использованию электромопедов и самокатов, скорость которых достигает 50-60 км/ч, чтобы было безопасно передвигаться по тротуарам. То есть четкое регулирование - вопрос очень актуальный, заключил мужчина. Сам он велосипедист, каждый день накручивает десятки километров на работу и обратно, по делам. Евгений Коробейник передал подготовленную презентацию с предложениями для изучения. Его кандидатуру предложат для включения в совет по развитию велодвижения при Министерстве спорта и туризма.

Помощник Президента далеко не первый раз посещает это предприятие, отлично владеет ситуацией на производстве и не только. Личное общение тем более помогает ему вникать лучше в проблемы. "Конечно, работников волнует, как завод будет развиваться, какая будет зарплата. Некоторые отработали здесь более 30 лет, они болеют за это предприятие. Это же бренд города. Каких-то больших жалоб не было. Да, температура зимой прохладная, хотелось бы потеплее. Но в целом им здесь нравится, и работа нравится", - сказал Александр Барсуков после приема. И добавил, что по каждому обращению будут приняты меры, ни одно не останется без внимания. "Чем можем, тем поможем", - сказал он. Но есть и темы, которые можно решить лишь на уровне главы государства, все они звучали на совещании у Президента. Необходимо поддержать бренд мотовелозавода, для этого нужны не только реклама и менеджмент, но и совершенствование качества продукции и ценообразования. Однако прежде всего предстоит решить вопрос более эффективного использования пустующих площадей завода. "Мы дорабатываем некоторые моменты, которые касаются развития этого предприятия, и будем предлагать главе государства какие-то решения. Это центральная часть города - здесь ничего не должно простаивать", - заключил Александр Барсуков.-0-