Успех - дело коллективное

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 марта 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:09 НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для граждан Общество
18:57 Макей: надеемся, что белорусам разрешат передвигаться транзитом по России на любом транспорте Общество
18:52 Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта Калейдоскоп
18:47 "Результаты могут быть в ближайшее время" - Беларусь и Польша обсудили поставки энергоресурсов Экономика
18:30 Совместное заседание Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам СНГ пройдет 25 марта Политика
18:25 Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до Br17,85 Общество
18:17 Нацбанк рекомендовал банкам взвешенно устанавливать разницу между курсами покупки и продажи валюты Экономика
18:02 Форум "ТИБО" в Минске переносится Технологии
17:54 Поезда Москва-Брест и Калининград-Москва отменяются с 21 марта Общество
17:51 Экспонаты из коллекции Владимира Лиходедова представят в Национальном историческом музее Культура
17:32 Белорусы могут воспользоваться поездом Киев-Рига-Киев 21-22 марта для возвращения домой Общество
17:24 Единовременную выплату к 75-летию Победы в Могилеве получат более 720 человек Регионы
17:20 Беларусь и Польша проведут совместную тренировку ВВС и войск ПВО Общество
17:16 Работник одного из госпредприятий Гродненской области превысил полномочия - ущерб достиг Br50 тыс. Происшествия
17:15 Визит Макея в Варшаву отменился, министр провел с главой польского МИД видеопереговоры Политика
17:11 В Минске задержан нарушитель ПДД на краденом фургоне Происшествия
16:56 Белорусские боксеры вернулись в Минск из Лондона Спорт
16:51 Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске Происшествия
16:34 Посольство Беларуси в РФ увеличило число телефонов горячей линии Общество
16:26 Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов Общество
16:23 Беларусь рассчитывает к 2035 году увеличить до $3 млрд доходы от международного туризма Общество
16:20 А1 сделал бесплатными звонки на телефоны Минздрава по коронавирусу Общество
16:17 Маркевич намерен помочь матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех детей-инвалидов Регионы
16:12 ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета Регионы
16:09 "Минчанка-2" выиграла серебро Молодежной волейбольной лиги Спорт
16:03 В Японии планируют возобновить занятия в школах В мире
16:01 Бригады соцработников в Минске будут доставлять одиноким пожилым продукты и лекарства Регионы
16:01 Яблоневую аллею в честь 75-летия Великой Победы заложили в Гомеле Регионы
15:59 БОКК Гомельской области расширяет формат помощи пожилым Регионы
15:57 Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано Общество
Все новости
Все новости
Регионы
20 марта 2020, 17:25

Успех - дело коллективное

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Есть задел для будущих побед
Строим на века

В ОАО "Демброво" не привыкли пасовать перед трудностями, здесь всегда работают на результат. Поэтому, несмотря на природные сюрпризы и экономические кризисы, предприятие многие годы стабильно демонстрирует положительную динамику, оставаясь в числе лидеров сельскохозяйственной отрасли Щучинского района.

Аграрий по призванию

Александра Тулю можно смело назвать потомственным аграрием. В ОАО "Демброво" он работает более 30 лет и другой сферы деятельности для себя не представляет. Когда-то начинал профессиональный путь помощником заведующего участком, затем работал главным агрономом, заместителем директора, последние 12 лет - директор ведущего в районе сельхозпредприятия.

- Я местный. Родился в деревне в нескольких километрах от Демброво. Там прошли мои детство и юность, – рассказывает Александр Викторович. – Родители всю жизнь проработали в местном хозяйстве: папа – механизатором, мама – оператором машинного доения. Нелегкий труд аграриев научился уважать еще с детства, потому что часто помогал родителям. В 10 лет уже мог самостоятельно подоить корову, раздавал корм животным, понимал, как управлять комбайном или трактором. Поэтому когда встал вопрос, кем быть и чем заниматься, ответ был очевиден.

По специальности Александр Туля - агроном. Эту профессию он считает по-настоящему творческой: по весне немало усилий нужно приложить, чтоб посеять семена, а после наблюдать, растить и ухаживать за будущим урожаем.

К посевной - приступить!

К слову, к весенней посевной в хозяйстве приступили еще в первых числах марта. Накануне техника прошла обязательный техосмотр, поля запаханы, внесены удобрения… Первым посеяли овес.

- Не зря в народе говорят: "Сей овес в грязь - будешь князь". Мы придерживаемся того же мнения: сеять овес необходимо как можно раньше, но в "спелую" почву. Это одна из культур, которая не боится случайных весенних заморозков, - поясняет руководитель. - В этом году зимы в традиционном понимании не было. Но состояние озимых хорошее, несмотря на то, что шла медленная вегетация. Есть небольшие очаги пораженных болезнями растений, поэтому, чтобы сохранить урожай, усиленно поработаем с пестицидной защитой.

По словам агрария, главную ставку последние годы хозяйство делает на озимый клин, который занимает порядка 70%. Анализ прошлых лет показывает, что именно эти культуры дают большую урожайность. Ежегодно здесь вводят в севооборот новые культуры, экспериментируют и выбирают лучшие сорта. Например, раньше использовали больше клевера, а сейчас перешли на люцерну.

- Имея поголовье свыше 12 тыс., нам необходимо обеспечить его рацион белком. Согласитесь, что намного целесообразнее выращивать этот белок на наших полях. В основном выбираем селекцию: немецкую, польскую, российскую. Почвы в хозяйстве разные по плодородию, поэтому подстраиваемся с севом, – рассуждает Александр Викторович.

Мясо и молоко

Огромное внимание в хозяйстве уделяется животноводству. Уровень развития и результат работы этой отрасли обеспечивают поступление денежных средств в казну сельхозпредприятия. Заготовка качественных кормов с полуторагодичным запасом здесь на первом месте. Так, в прошлом году в хозяйстве заложили свыше 47 тыс. тонн силоса, почти 45,5 тыс. тонн сенажа и зерносенажа, а также 552 тонны сена – всего около 32 центнеров кормовых единиц на условную голову.

- Молоко у коровы на языке. Объемы в первую очередь зависят от качества корма, который вовремя и правильно приготовили, сбалансировали и дали животному, - уверен директор. - По итогам 2019 года производство молока увеличилось на 11,6%. Надой от одной коровы составил больше 7 тыс. килограммов. Сортом экстра и высшим реализовали почти 95%, а выручка от реализации молока сложилась на уровне 12 млн рублей.

Всего за минувший год было реализовано 2819 тонн КРС. Выручка составила 7,8 млн рублей. Среднесуточные привесы на откорме и выращивании в хозяйстве – 806 граммов. Выходить и вырастить здоровое поголовье в хозяйстве доверяют самым опытным работникам, таким как оператор по выращиванию Ирина Васильян, которая трудится на предприятии более 23 лет.

- Сейчас поступило 200 голов молодняка. Наша задача - обеспечить 100%-ю сохранность. Бывает, телята по 40–60 килограммов, а мы их выращиваем до 180–200, - говорит сельчанка. - Начальство хорошее, рабочий процесс поставлен как нужно, поэтому трудиться здесь одно удовольствие. А когда все по душе, то и результаты не заставляют себя долго ждать.

Заботливые хозяева

В этом году в ОАО "Демброво" доведен показатель по производству валовой продукции на уровне 103,2%. Руководитель уверен, что с таким коллективом любые показатели под силу. В хозяйстве трудится 380 человек.

- Коллектив – самое ценное для любого предприятия. Ведь именно от него зависит благосостояние всего хозяйства. Могу с уверенностью сказать, что здесь работают настоящие профессионалы своего дела – надежная опора руководителя, – с гордостью говорит Александр Туля. - Люди хотят получать достойную зарплату и комфортно жить, поэтому стараются работать в полную силу. А отсюда и результат - среднемесячная заработная плата по хозяйству достигла 1000 рублей.

На предприятии созданы хорошие условия для работы: на фермах есть комнаты отдыха с мебелью и необходимой бытовой техникой, выдается спецодежда. Также руководство ОАО "Демброво" активно следит за здоровьем сотрудников и подрастающего поколения. Дети обеспечены бесплатными путевками в лагеря, а взрослые – в санатории.

Созданы условия для комфортного проживания и в агрогородке: проведен газ, проложены водопровод и канализация. По соседству с административным зданием сельхозпредприятия достраивается 4-квартирный дом для работников. Надо сказать, что в хозяйстве нет очереди на жилье.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото автора

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
сельское хозяйство
Новости рубрики Регионы
Есть задел для будущих побед
Строим на века
Фото из архива Единовременную выплату к 75-летию Победы в Могилеве получат более 720 человек
Элитный генофонд
Качество - наш конек!
Анатолий Маркевич во время приема граждан Маркевич намерен помочь матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех детей-инвалидов
Главное
Во время посещения предприятия О частном бизнесе, финансовом кризисе и коронавирусе - Лукашенко посетил медицинское предприятие "Адани"
В Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19
В порт Клайпеды пришел третий в этом месяце танкер с нефтью для Беларуси
394 рубля в месяц – за собственную квартиру! Кредиты на жилье в комплексах Минска – самый честный выбор!
Топ-новости
Лукашенко о коронавирусе: белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры
Минспорт настоятельно рекомендует белорусам пока отказаться от поездок за границу
Безналичная благотворительность. Как банковская карточка может оказать помощь?
Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано
Белорусские фирмы ждут сбои в цепочках поставок: как бизнесу остаться здоровым в новых условиях?
Нацбанк рекомендовал банкам взвешенно устанавливать разницу между курсами покупки и продажи валюты
Посольство Беларуси в РФ увеличило число телефонов горячей линии
"Результаты могут быть в ближайшее время" - Беларусь и Польша обсудили поставки энергоресурсов
Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов
Городской транспорт Минска с 23 марта по утрам будет ходить чаще
Гарантия качества и благородный вид: кухонные мойки из искусственного камня
Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта
ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета
Форум "ТИБО" в Минске переносится
Белорусы могут воспользоваться поездом Киев-Рига-Киев 21-22 марта для возвращения домой
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.