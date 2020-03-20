Успех - дело коллективное

В ОАО "Демброво" не привыкли пасовать перед трудностями, здесь всегда работают на результат. Поэтому, несмотря на природные сюрпризы и экономические кризисы, предприятие многие годы стабильно демонстрирует положительную динамику, оставаясь в числе лидеров сельскохозяйственной отрасли Щучинского района.

Аграрий по призванию

Александра Тулю можно смело назвать потомственным аграрием. В ОАО "Демброво" он работает более 30 лет и другой сферы деятельности для себя не представляет. Когда-то начинал профессиональный путь помощником заведующего участком, затем работал главным агрономом, заместителем директора, последние 12 лет - директор ведущего в районе сельхозпредприятия.

- Я местный. Родился в деревне в нескольких километрах от Демброво. Там прошли мои детство и юность, – рассказывает Александр Викторович. – Родители всю жизнь проработали в местном хозяйстве: папа – механизатором, мама – оператором машинного доения. Нелегкий труд аграриев научился уважать еще с детства, потому что часто помогал родителям. В 10 лет уже мог самостоятельно подоить корову, раздавал корм животным, понимал, как управлять комбайном или трактором. Поэтому когда встал вопрос, кем быть и чем заниматься, ответ был очевиден.

По специальности Александр Туля - агроном. Эту профессию он считает по-настоящему творческой: по весне немало усилий нужно приложить, чтоб посеять семена, а после наблюдать, растить и ухаживать за будущим урожаем.

К посевной - приступить!

К слову, к весенней посевной в хозяйстве приступили еще в первых числах марта. Накануне техника прошла обязательный техосмотр, поля запаханы, внесены удобрения… Первым посеяли овес.

- Не зря в народе говорят: "Сей овес в грязь - будешь князь". Мы придерживаемся того же мнения: сеять овес необходимо как можно раньше, но в "спелую" почву. Это одна из культур, которая не боится случайных весенних заморозков, - поясняет руководитель. - В этом году зимы в традиционном понимании не было. Но состояние озимых хорошее, несмотря на то, что шла медленная вегетация. Есть небольшие очаги пораженных болезнями растений, поэтому, чтобы сохранить урожай, усиленно поработаем с пестицидной защитой.

По словам агрария, главную ставку последние годы хозяйство делает на озимый клин, который занимает порядка 70%. Анализ прошлых лет показывает, что именно эти культуры дают большую урожайность. Ежегодно здесь вводят в севооборот новые культуры, экспериментируют и выбирают лучшие сорта. Например, раньше использовали больше клевера, а сейчас перешли на люцерну.

- Имея поголовье свыше 12 тыс., нам необходимо обеспечить его рацион белком. Согласитесь, что намного целесообразнее выращивать этот белок на наших полях. В основном выбираем селекцию: немецкую, польскую, российскую. Почвы в хозяйстве разные по плодородию, поэтому подстраиваемся с севом, – рассуждает Александр Викторович.

Мясо и молоко

Огромное внимание в хозяйстве уделяется животноводству. Уровень развития и результат работы этой отрасли обеспечивают поступление денежных средств в казну сельхозпредприятия. Заготовка качественных кормов с полуторагодичным запасом здесь на первом месте. Так, в прошлом году в хозяйстве заложили свыше 47 тыс. тонн силоса, почти 45,5 тыс. тонн сенажа и зерносенажа, а также 552 тонны сена – всего около 32 центнеров кормовых единиц на условную голову.

- Молоко у коровы на языке. Объемы в первую очередь зависят от качества корма, который вовремя и правильно приготовили, сбалансировали и дали животному, - уверен директор. - По итогам 2019 года производство молока увеличилось на 11,6%. Надой от одной коровы составил больше 7 тыс. килограммов. Сортом экстра и высшим реализовали почти 95%, а выручка от реализации молока сложилась на уровне 12 млн рублей.

Всего за минувший год было реализовано 2819 тонн КРС. Выручка составила 7,8 млн рублей. Среднесуточные привесы на откорме и выращивании в хозяйстве – 806 граммов. Выходить и вырастить здоровое поголовье в хозяйстве доверяют самым опытным работникам, таким как оператор по выращиванию Ирина Васильян, которая трудится на предприятии более 23 лет.

- Сейчас поступило 200 голов молодняка. Наша задача - обеспечить 100%-ю сохранность. Бывает, телята по 40–60 килограммов, а мы их выращиваем до 180–200, - говорит сельчанка. - Начальство хорошее, рабочий процесс поставлен как нужно, поэтому трудиться здесь одно удовольствие. А когда все по душе, то и результаты не заставляют себя долго ждать.

Заботливые хозяева

В этом году в ОАО "Демброво" доведен показатель по производству валовой продукции на уровне 103,2%. Руководитель уверен, что с таким коллективом любые показатели под силу. В хозяйстве трудится 380 человек.

- Коллектив – самое ценное для любого предприятия. Ведь именно от него зависит благосостояние всего хозяйства. Могу с уверенностью сказать, что здесь работают настоящие профессионалы своего дела – надежная опора руководителя, – с гордостью говорит Александр Туля. - Люди хотят получать достойную зарплату и комфортно жить, поэтому стараются работать в полную силу. А отсюда и результат - среднемесячная заработная плата по хозяйству достигла 1000 рублей.

На предприятии созданы хорошие условия для работы: на фермах есть комнаты отдыха с мебелью и необходимой бытовой техникой, выдается спецодежда. Также руководство ОАО "Демброво" активно следит за здоровьем сотрудников и подрастающего поколения. Дети обеспечены бесплатными путевками в лагеря, а взрослые – в санатории.

Созданы условия для комфортного проживания и в агрогородке: проведен газ, проложены водопровод и канализация. По соседству с административным зданием сельхозпредприятия достраивается 4-квартирный дом для работников. Надо сказать, что в хозяйстве нет очереди на жилье.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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