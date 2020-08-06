Успех в лечении детей при COVID-19 примерно на 70% зависит от родителей - врач

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не только слаженная работа медиков является залогом оперативной диагностики и лечения COVID-19 у детей, но и помощь родителей. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА врач-инфекционист инфекционного кабинета 9-й городской детской поликлиники Минска Анастасия Баярун во время награждения медиков в столичной ратуше.

В поликлинике с начала пандемии примерно с 95% детей с диагнозом COVID-19 работала Анастасия Баярун. По подсчетам врача, за весь период распространения коронавирусной инфекции в Беларуси у нее лечились примерно 200 детей. Причем самому маленькому пациенту, у которого диагностировали коронавирус, исполнился месяц.

"Специфика моей работы полностью изменилась в период пандемии, потому что подобной инфекции в нашей практике не было. С инфекционной бригадой приходилось выезжать к заболевшим или контактам первого уровня и наблюдать за ними. Если не хватало ресурсов, то помогали и другие врачи нашей поликлиники. Работали слаженно, командой, а иначе просто невозможно. К счастью, большинство детей болело бессимптомно, сильных осложнений не было. В самых тяжелых случаях в помощи не отказывала детская инфекционная больница", - делится врач.

Медик также замечает: инфекция еще до конца не исследована, нет точных прогнозов ее последствий. "Будем изучать ее и наблюдать за ситуацией. К счастью, сейчас стало полегче работать: во-первых, значительно уменьшилось количество заболевших, во-вторых, медики знают, что это за вирус и как быть. Хотелось бы, чтобы подобного больше не было. Но и физически, и морально мы с коллегами готовы продолжать работу в случае новых вспышек. Уже определили алгоритмы действий, понимаем, на что нужно обращать внимание", - говорит доктор. И добавляет: большую роль при борьбе с COVID-19 играют первичные осмотры заболевших. Именно исходя из них формируется курс лечения, график посещений пациента. При таких осмотрах врач обращает внимание на многие факторы: как дышит ребенок, как бьется его сердце, как ведет себя малыш во время игры. При этом медик отмечает даже маленькие детали, о которых сообщает мама.

Также собеседница замечает: молодые родители становятся более сознательными и приучают к респираторному этикету детей. "Учитывая, как протекала вирусная инфекция у детей, по моим наблюдениям, примерно на 70% успех их лечения зависел от родителей. От того, как они контролируют состояние деток, выполняют предписания врача и, казалось бы, даже самые очевидные правила - проветривают комнаты, ограничивают общение заболевшего ребенка с братьями и сестрами и другими родственниками. В целом родители молодцы, за что им от нас благодарность", - заключила Анастасия Баярун.-0-